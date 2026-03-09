Ο Ζόραν Λούκτις δέχτηκε την αποθέωσε και στα αποδυτήρια του Ηρακλή μετά την τεράστια νίκη που πέτυχε η ομάδα του επί του Παναθηναϊκού.

Οι πανηγυρισμοί του Ηρακλή για την τεράστια νίκη που πέτυχε επί του Παναθηναϊκού, συνεχίστηκαν και στα αποδυτήρια, με τους παίκτες να μπουγελώνουν τον Ζόραν Λούκιτς.

Λίγο αφότου τελείωσε η αναμέτρηση οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν το «πάρτι» για τη μεγάλη επικράτηση επί των «πρασίνων», αυτή τη φορά στα αποδυτήρια, κάνοντας μούσκεμα τον προπονητή τους. Ο ίδιος είχε καταλάβει τι τον περιμένει και ο Βασίλης Χρηστίδης τον τράβηξε, προκειμένου να δεχτεί την απόλυτη αποθέωση.

Ο Ηρακλής ανέβηκε στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8 νίκες και 10 ήττες σε 18 παιχνίδια.