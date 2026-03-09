Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74: Το μπουγέλο των παικτών στον Λούκιτς!
Οι πανηγυρισμοί του Ηρακλή για την τεράστια νίκη που πέτυχε επί του Παναθηναϊκού, συνεχίστηκαν και στα αποδυτήρια, με τους παίκτες να μπουγελώνουν τον Ζόραν Λούκιτς.
Λίγο αφότου τελείωσε η αναμέτρηση οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν το «πάρτι» για τη μεγάλη επικράτηση επί των «πρασίνων», αυτή τη φορά στα αποδυτήρια, κάνοντας μούσκεμα τον προπονητή τους. Ο ίδιος είχε καταλάβει τι τον περιμένει και ο Βασίλης Χρηστίδης τον τράβηξε, προκειμένου να δεχτεί την απόλυτη αποθέωση.
Ο Ηρακλής ανέβηκε στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8 νίκες και 10 ήττες σε 18 παιχνίδια.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: «Κωμικοτραγικές οι πρακτικές του Ολυμπιακού, απεγνωσμένη προσπάθεια να κλείσει το πιο ιστορικό γήπεδο»
Δείτε το βίντεο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.