Σάκοτα: «Όταν παίζουμε καλή άμυνα δημιουργούμε εντυπωσιακές φάσεις»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην έλλειψη ρυθμού, ενώ μίλησε και για την άμυνα της ομάδας του.

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή (102-85) κόντρα στον Προμηθέα για τη Stoiximan GBL και έφτασε στο 14-4 στη βαθμολογία, ενώ πήγε στις 9 σερί νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο κόσμος της Ένωσης αποθέωσε για άλλη μια φορά φέτος τον Ντράγκαν Σάκοτα, δείχνοντας την αγάπη του, ενώ το ίδιο έγινε στο ματς αυτό και για τον πρώην παίκτη και παλιό αρχηγό της ομάδας, Μιχάλη Κακιούζη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σάλε μίλησε στην ΕΡΤ και ξεχώρισε το κομμάτι της άμυνας.

«Πιστεύω ότι όποιος ασχολείται λίγο με τον αθλητισμό ξέρει ότι με τρεις εβδομάδες χωρίς παιχνίδια είσαι εκτός ρυθμού. Κάποια πράγματα στο παιχνίδι που δεν μας βγήκαν μπορεί να έχουν σχέση με τον ρυθμό. Είμαστε ευχαριστημένοι, συνεχίζουμε. Τα παιχνίδια έρχονται κάθε τρεις μέρες.

Όσες φορές παίζουμε καλή άμυνα, έχουμε γρήγορους παίκτες, δημιουργούμε φάσεις που είναι εντυπωσιακές. Δεν μπορείς να το ζητάς. Αυτό βγαίνει από το παιχνίδι, όσο παίζουμε καλή άμυνα», ανέφερε.