Καρδίτσα - Μύκονος 103-77: Πήρε... ανάσα, πήρε και διαφορά!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Καρδίτσα πήρε προσωρινή... ανάσα στη «μάχη» της παραμονής, αφού επικράτησε εύκολα της Μυκόνου με 103-77.

Εύκολο απόγευμα είχε η Καρδίτσα, επικρατώντας της Μυκόνου με 103-77 στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από 11 σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης οι Θεσσαλοί δεν έχασαν το προβάδισμα και πανηγύρισαν την 5η νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ κάλυψαν και τη διαφορά των 10 πόντων από το παιχνίδι του πρώτου γύρου που είχαν ηττηθεί με (75-65), στο νησί των... ανέμων.

Για τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπράντον Τζέφερσον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, ενώ στον αντίποδα για τους ηττημένους, ο Τάιρι Άπλμι ήταν ο κορυφαίος με 16 πόντους.

Καρδιτσα - Μύκονος: Ο αγώνας

Τα ριμπάουντ που κέρδισε η Καρδίτσα ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (8), εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν επιθετικά και αυτό της έδωσε από νωρίς το διψήφιο προβάδισμα στην αναμέτρηση (12-0, 4’). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι κυρίαρχοι και προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 (26-6, 9’).
Με την έναρξη της 2ης περιόδου το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου συνέχισε να έχει τον έλεγχο και μέσω της καλής κυκλοφορίας στην επίθεση, διατήρησε την απόσταση που είχε (41-23, 15’). Ο Μοτζέιν Κινγκ ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, με δικό του σερί πόντων, προσπάθησε να επαναφέρει τη Μύκονο στο παιχνίδι και έπειτα από λέι απ, μείωσε (52-36, 19’).

 

Μετά την ανάπαυλα οι Θεσσαλοί συνέχισαν να επιβάλλουν την κυριαρχία του στον αγώνα, χωρίς να δίνουν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους (75-50, 29’). Στο ίδιο έργο... θεατές ήταν το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου, καθώς δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο ματς, ούτε να μειώσει με την απόσταση του σκορ, να... αγγίζει και τους 30 πόντους (95-65, 35'). Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Καρδίτσα να πανηγυρίζει την 8η νίκη της, μετά από 11 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα δεκάλεπτα: 31-12, 54-39, 78-53, 103-77.

MVP ΗΤΑΝ ΟΜπράντον Τζέφερσον με 22 πόντους (6/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/3 βολές), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΤάιρι Άπλμπι με 16 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το μεγαλύτερο προβάδισμα της Καρδίτσας στο παιχνίδι με +30 (95-65).
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Μύκονος είχε κερδίσει με 75-65.

ASK Karditsa IAPONIKIFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1A. Estrada22:38103/742%2/366%1/425%3/475%022452302712
2B. Jefferson32:40228/1457%6/6100%2/825%4/4100%088533202528
9D. Upson23:38115/771%5/771%0/00%1/1100%369130011821
14L. Kaselakis19:2041/425%0/20%1/250%1/250%02222120245
23D. Jefferson25:35104/757%2/366%2/450%0/00%23511400189
3N. Horchler23:39125/862%4/666%1/250%1/1100%23511201-314
5M. Liapis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
8M. Poulianitis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12N. Diplaros24:34153/742%1/250%2/540%7/887%00093310317
13N. Kamarianos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
21G. Kamberidis14:3352/2100%1/1100%1/1100%0/00%1011101058
24A. Madsen13:23145/683%5/5100%0/10%4/4100%224142001316
TOTAL20010336/6258%26/3574%10/2737%21/2487%122739252318102132
Mykonos BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1T. Appleby *27:55166/1060%3/3100%3/742%1/1100%00062410-2915
2K. Moore *26:43134/944%4/850%0/10%5/862%33622310-2111
4K. Ray *23:0321/425%1/250%0/20%0/00%01131200-261
14G. Sidiroilias *3:5600/00%0/00%0/00%0/00%01101000-121
25J. Briggs *9:5521/616%1/616%0/00%0/00%02204000-10-1
0M. King31:31135/955%3/650%2/366%1/1100%11234110-914
6V. Kavadas7:3210/00%0/00%0/00%1/250%10102200-7-1
8P. Geromichalos12:0373/560%2/450%1/1100%0/00%0112210039
10D. Skoulidas7:5700/00%0/00%0/00%0/00%0000210021
12S. Billis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
17V. Mantzaris25:38113/650%1/1100%2/540%3/3100%01192220-418
22M. Hesson23:47125/1241%5/862%0/40%2/2100%11201010-178
Team/Coaches213
TOTAL2007728/6145%20/3852%8/2334%13/1776%812202525159079
