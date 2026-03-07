Η Καρδίτσα πήρε προσωρινή... ανάσα στη «μάχη» της παραμονής, αφού επικράτησε εύκολα της Μυκόνου με 103-77.

Εύκολο απόγευμα είχε η Καρδίτσα, επικρατώντας της Μυκόνου με 103-77 στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από 11 σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης οι Θεσσαλοί δεν έχασαν το προβάδισμα και πανηγύρισαν την 5η νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ κάλυψαν και τη διαφορά των 10 πόντων από το παιχνίδι του πρώτου γύρου που είχαν ηττηθεί με (75-65), στο νησί των... ανέμων.

Για τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπράντον Τζέφερσον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, ενώ στον αντίποδα για τους ηττημένους, ο Τάιρι Άπλμι ήταν ο κορυφαίος με 16 πόντους.

Καρδιτσα - Μύκονος: Ο αγώνας

Τα ριμπάουντ που κέρδισε η Καρδίτσα ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (8), εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν επιθετικά και αυτό της έδωσε από νωρίς το διψήφιο προβάδισμα στην αναμέτρηση (12-0, 4’). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι κυρίαρχοι και προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 (26-6, 9’).

Με την έναρξη της 2ης περιόδου το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου συνέχισε να έχει τον έλεγχο και μέσω της καλής κυκλοφορίας στην επίθεση, διατήρησε την απόσταση που είχε (41-23, 15’). Ο Μοτζέιν Κινγκ ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, με δικό του σερί πόντων, προσπάθησε να επαναφέρει τη Μύκονο στο παιχνίδι και έπειτα από λέι απ, μείωσε (52-36, 19’).

Μετά την ανάπαυλα οι Θεσσαλοί συνέχισαν να επιβάλλουν την κυριαρχία του στον αγώνα, χωρίς να δίνουν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους (75-50, 29’). Στο ίδιο έργο... θεατές ήταν το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου, καθώς δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο ματς, ούτε να μειώσει με την απόσταση του σκορ, να... αγγίζει και τους 30 πόντους (95-65, 35'). Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Καρδίτσα να πανηγυρίζει την 8η νίκη της, μετά από 11 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα δεκάλεπτα: 31-12, 54-39, 78-53, 103-77.

MVP ΗΤΑΝ Ο…Μπράντον Τζέφερσον με 22 πόντους (6/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/3 βολές), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τάιρι Άπλμπι με 16 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το μεγαλύτερο προβάδισμα της Καρδίτσας στο παιχνίδι με +30 (95-65).

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Μύκονος είχε κερδίσει με 75-65.

ASK Karditsa IAPONIKI FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 A. Estrada 22:38 10 3/7 42% 2/3 66% 1/4 25% 3/4 75% 0 2 2 4 5 2 3 0 27 12 2 B. Jefferson 32:40 22 8/14 57% 6/6 100% 2/8 25% 4/4 100% 0 8 8 5 3 3 2 0 25 28 9 D. Upson 23:38 11 5/7 71% 5/7 71% 0/0 0% 1/1 100% 3 6 9 1 3 0 0 1 18 21 14 L. Kaselakis 19:20 4 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 2 2 2 2 1 2 0 24 5 23 D. Jefferson 25:35 10 4/7 57% 2/3 66% 2/4 50% 0/0 0% 2 3 5 1 1 4 0 0 18 9 3 N. Horchler 23:39 12 5/8 62% 4/6 66% 1/2 50% 1/1 100% 2 3 5 1 1 2 0 1 -3 14 5 M. Liapis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 M. Poulianitis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N. Diplaros 24:34 15 3/7 42% 1/2 50% 2/5 40% 7/8 87% 0 0 0 9 3 3 1 0 3 17 13 N. Kamarianos 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 G. Kamberidis 14:33 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 1 0 5 8 24 A. Madsen 13:23 14 5/6 83% 5/5 100% 0/1 0% 4/4 100% 2 2 4 1 4 2 0 0 13 16 TOTAL 200 103 36/62 58% 26/35 74% 10/27 37% 21/24 87% 12 27 39 25 23 18 10 2 132