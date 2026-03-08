Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στους τραυματίες του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ και με τον Πίτερς σε μεγάλη βραδιά, πήρε τη νίκη (100-73) και ανέβηκε στο 19-0 στην Stoiximan GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην ΕΡΤ μετά το ματς και στάθηκε στην κατάσταση των τραυματιών, αφού ακολουθούν παιχνίδια με Παρί και Μονακό την εβδομάδα που έρχεται.

«Θα έλεγα ότι με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο που είχαμε λάθος στην προσέγγιση ήμασταν σοβαροί. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν την Παρασκευή και το ρόστερ που έχουμε μας βοηθάει να μην έχουμε προβλήματα κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Εύχομαι καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ», είπε αρχικά.

Για τα γκαρντ του Ολυμπιακού: «Όλοι μπορούν να κατεβάσουν μπάλα, να κάνουν μια εισαγωγική πάσα και να κινείται η ομάδα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κλασσικός πόιντ γκαρντ να παίζει στη θέση για εμάς. Τα πήγαμε αρκετά καλά για τα δεδομένα που είχαμε»

Για τους τραυματίες της ομάδας: «Κάνουν το καλύτερο δυνατό οι φυσιοθεραπευτές μας. Δεν έχω να πω κάτι άμεσα. Μεσολαβεί η αυριανή μέρα που έχουμε προπόνηση και μετά θα ταξιδέψουμε. Το πρόγραμμα είναι εξοντωτικό, έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια»