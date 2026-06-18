Galacticos by Interwetten: Το πόκερ για Φαν Ντρόγκελεν & οι στόχοι για Ολυμπιακό και ΑΕΚ

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4. Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4. Το σκληρό πόκερ για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στον Παναθηναϊκό, ο στόπερ που κοιτάζει ο ΠΑΟΚ κι οι μεγάλοι στόχοι για Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος παρουσιάζει τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό για μπακ, εξτρέμ και χαφ, ο Σωτήρης Μυκονίου καταγράφει όλα τα δεδομένα στο σκληρό πόκερ για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ενώ ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί τι γίνεται με τις αποχωρήσεις στην ΑΕΚ και πώς πορεύεται ο Χαβιέ Ριμπάλτα στο θέμα του μέσου που αναζητά στην αγορά.

Η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης μιλάει για την ημέρα των ανακοινώσεων στον Δικέφαλο και τον στόπερ που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!