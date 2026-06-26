Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Οι λεπτομέρειες της μεταγραφής του Ράστοντερ και το… λιώσιμο από τον Νίστρουπ»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Ράστοντερ και τη δουλειά του Νίστρουπ στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Ο Νίκος Αθανασίου βρίσκεται στο Άπελντοορν της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, όμως παράλληλα οι εξελίξεις τρέχουν και σε αυτό το πλαίσιο μετέφερε όλο το ρεπορτάζ στους Galacticos by Interwetten.

Το Τριφύλλι έχει ήδη κλείσει τη συμφωνία με την Τουν για τη μεταγραφή του Έλμιν Ράστοντερ και ο ρεπόρτερ των Πράσινων μετέφερε τις λεπτομέρειες του deal. Φυσικά οι κινήσεις δεν σταματάνε εδώ και ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε και στις κινήσεις που έρχονται αλλά και στη στασιμότητα που υπάρχει για την υπόθεση Γιένσεν.

Φυσικά, αναφέρθηκε και στην σκληρή δουλειά που γίνεται στην Ολλανδία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να... λιώνει τους ποδοσφαιριστές του.