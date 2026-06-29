Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Ο Ριμπάλτα γύρισε, η αντίστροφη μέτρηση για μεταγραφή άρχισε»

Ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στην επιστροφή του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην Αθήνα και στην αντίστροφη μέτρηση για μεταγραφή που άρχισε στην ΑΕΚ.

Αναλύοντας τα τελευταία δεδομένα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ στην εκπομπή του Gazzetta, Galacticos by Interwetten, ο Γιώργος Τσακίρης στάθηκε στην επιστροφή του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην Ελλάδα και στις εξελίξεις που αναμένονται στα μεταγραφικά.

«Έχουμε μπει στην εβδομάδα στην οποία έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για να ολοκληρωθεί η απόκτηση του μέσου. Ο Ριμπάλτα είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, είναι θετικές οι ενδείξεις και ο στόχος είναι να ολοκληρώσει ως το τέλος της εβδομάδας τη μεταγραφή. Έφτασε χθες στην Αθήνα από τη Ζυρίχη. Φυσικά τα ζητήματα πάντα τρέχουν, αλλά και η δική του επίτευξη συμφωνίας πρέπει να γίνει από κοντά. Ο Ηλιόπουλος είχε πει ότι θέλει να είναι μαζί μας ως το 2029, όπως ο Νίκολιτς. Το όνομα λοιπόν του μέσου δεν έχει διαρρεύσει. Είναι από τις πρώτες δύο περιπτώσεις που είχε στη λίστα ο Ριμπάλτα και το δουλεύει με μεγάλη προσοχή», ανέφερε και συνέχισε λέγοντας:

«Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα. Όπως το θέμα της ανανέωσης του Γιόβιτς. Συμφωνία ακόμα δεν έχουμε. Έχουμε θετικές ενδείξεις, ως εκεί. Το συμβόλαιο του Γιόβιτς μπορεί να φτάνει ως τα 2,8 εκατ. ευρώ ετησίως μαζί με τα μπόνους. Με την επιστροφή του Γιόβιτς θα τελειώσει το θέμα, όταν γυρίσει για εργομετρικά στις αρχές Ιουλίου».

Φυσικά ο Γιώργος Τσακίρης σχολίασε και το γεγονός ότι με απόφαση Μάριου Ηλιόπουλου έγινε εκτελεστικός διευθυντής στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ ο Νίκος Παντερμαλής, ο οποίος θα είναι πάνω από τον πρόεδρο καθώς εκείνος θα αποφασίζει.