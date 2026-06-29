Νικολακόπουλος: «Τα 7.3 εκατ. ευρώ για Στάνιτς, ο 'άλλος' Κάρμο κι ένας ακόμη Πορτογάλος»
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Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, μιλώντας στους Galacticos by Interwetten ανέλυσε το πού βρίσκεται η υπόθεση Στάνιτς και όχι μόνο.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος στάθηκε στις κινήσεις του Ολυμπιακού για την υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς. Επίσης ανέλυσε στους Galacticos by Interwetten την πρώτη εικόνα του Κάρμο στο αεροδρόμιο (που αναμένεται να έχει τριετές συμβόλαιο), τα υπόλοιπα μεταγραφικά αλλά και όσα έχουν προκύψει.
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