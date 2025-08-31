EuroBasket 2025, Το πανόραμα: Πρόκριση η Ελλάδα και πάει για πρωτιά, το Ισραήλ έκανε την έκπληξη
Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της απέναντι στην Γεωργία και πέτυχε τη τρίτη νίκη της (53-94) στο EuroBasket 2025. Η Εθνική με τρεις νίκες έχει γίνει το αφεντικό για τη πρώτη θέση του ομίλου. Η Ισπανία πήγε στο 2-1 μετά τη νίκη me 91-47 επί της Κύπρου που έμεινε στο 0-3. Οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με 96-79 επί των Βόσνιων και έπιασαν τους Ισπανούς στο 2-1.
Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους ομίλους, μεγάλη νίκη πέτυχε το Ισραήλ κόντρα στη Γαλλία με 82-69 και έφερε νέο σασπένς για την πρωτιά στον όμιλο. Σημαντική νίκη και της Σλοβενίας του Ντόντσιτς που έγραψε ιστορία κόντρα στο Βέλγιο μετά το 86-69 και το triple double του. Τέλος η Πολωνία δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε της Ισλανδίας.
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Τουρκία 3-0*
- Σερβία 3-0*
- Λετονία 1-2
- Εσθονία 1-2
- Πορτογαλία 1-2
- Τσεχία 0-3
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
- Εσθονία - Τουρκία (14:45)
- Πορτογαλία - Λετονία (18:00)
- Σερβία - Τσεχία (21:45)
5η αγωνιστική (3/9)
- Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
- Τσεχία - Λετονία (18:00)
- Τουρκία - Σερβία (21:15)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 3-0*
- Φινλανδία 3-0*
- Λιθουανία 2-1
- Σουηδία 1-2
- Μεγάλη Βρετανία 0-3
- Μαυροβούνιο 0-3
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
- Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)
- Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)
- Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)
5η αγωνιστική (3/9)
- Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
- Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
- Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Ελλάδα 3-0 *
- Ιταλία 2-1
- Ισπανία 2-1
- Γεωργία 1-2
- Βοσνία 1-2
- Κύπρος 0-3
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)
- Κύπρος - Γεωργία (18:15)
- Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Δ' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Πολωνία 3-0
- Γαλλία 2-1
- Ισραήλ 2-1
- Σλοβενία 1-2
- Βέλγιο 1-2
- Ισλανδία 0-3
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
- Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)
- Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)
- Γαλλία - Πολωνία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
- Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
*Έχουν προκριθεί στους «16».
