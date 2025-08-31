EuroBasket 2025, Το πανόραμα: Πρόκριση η Ελλάδα και πάει για πρωτιά, το Ισραήλ έκανε την έκπληξη

Δείτε το πανόραμα της Κυριακής 31 Αυγούστου στο Eurobasket 2025, με την Ελλάδα να συνεχίζει αήττητη στη διοργάνωση.

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της απέναντι στην Γεωργία και πέτυχε τη τρίτη νίκη της (53-94) στο EuroBasket 2025. Η Εθνική με τρεις νίκες έχει γίνει το αφεντικό για τη πρώτη θέση του ομίλου. Η Ισπανία πήγε στο 2-1 μετά τη νίκη me 91-47 επί της Κύπρου που έμεινε στο 0-3. Οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με 96-79 επί των Βόσνιων και έπιασαν τους Ισπανούς στο 2-1.

Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους ομίλους, μεγάλη νίκη πέτυχε το Ισραήλ κόντρα στη Γαλλία με 82-69 και έφερε νέο σασπένς για την πρωτιά στον όμιλο. Σημαντική νίκη και της Σλοβενίας του Ντόντσιτς που έγραψε ιστορία κόντρα στο Βέλγιο μετά το 86-69 και το triple double του. Τέλος η Πολωνία δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε της Ισλανδίας.

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Τουρκία 3-0* Σερβία 3-0* Λετονία 1-2 Εσθονία 1-2 Πορτογαλία 1-2 Τσεχία 0-3

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία - Λετονία (18:00)

Σερβία - Τσεχία (21:45)

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 3-0* Φινλανδία 3-0* Λιθουανία 2-1 Σουηδία 1-2 Μεγάλη Βρετανία 0-3 Μαυροβούνιο 0-3

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 3-0 * Ιταλία 2-1 Ισπανία 2-1 Γεωργία 1-2 Βοσνία 1-2 Κύπρος 0-3

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Πολωνία 3-0 Γαλλία 2-1 Ισραήλ 2-1 Σλοβενία 1-2 Βέλγιο 1-2 Ισλανδία 0-3

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

*Έχουν προκριθεί στους «16».