Εurobasket 2025, Ντόντσιτς: Έγραψε ιστορία ο Λούκα, πέμπτος παίκτης με triple double σε Eurobasket

Νίκος Καρφής
Ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία με triple double σε Eurobasket σε show κόντρα στο Βέλγιο.

Φοβερά πράγματα από τον Λούκα Ντόντσιτς σε άλλο ένα ματς του Eurobasket 2025. Ο σταρ των Σλοβένων ήταν εκπληκτικός στην αναμέτρηση κόντρα στο Βέλγιο (86-69) και τελείωσε με triple double. Έτσι έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket που πετυχαίνει τέτοιο πράγμα. O Luka Magic είχε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ. To 2017 είχε πάρει το χρυσό, ωστόσο δεν έχει πλέον μαζί του τον φοβερό Γκόραν Ντράγκιτς.

Οι προηγούμενοι... τριπλοί ήταν οι παρακάτω

  • Στόικο Βράνκοβιτς (12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 μπλόκ στο Κροατία-Ελλάδα το 1993)
  • Τόνι Κούκοτς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ στο Κροατία-Φινλανδία το 1995)
  • Ράρες Μαντάτσε (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Ρουμανία-Μαυροβούνιο το 2017)
  • Ματέουζ Πονίτκα (26 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Πολωνία-Σλοβενία το 2022)
     

