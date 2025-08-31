Ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία με triple double σε Eurobasket σε show κόντρα στο Βέλγιο.

Φοβερά πράγματα από τον Λούκα Ντόντσιτς σε άλλο ένα ματς του Eurobasket 2025. Ο σταρ των Σλοβένων ήταν εκπληκτικός στην αναμέτρηση κόντρα στο Βέλγιο (86-69) και τελείωσε με triple double. Έτσι έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket που πετυχαίνει τέτοιο πράγμα. O Luka Magic είχε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ. To 2017 είχε πάρει το χρυσό, ωστόσο δεν έχει πλέον μαζί του τον φοβερό Γκόραν Ντράγκιτς.

Οι προηγούμενοι... τριπλοί ήταν οι παρακάτω