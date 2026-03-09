Η Εθνική Γυναικών προετοιμάζεται για τα Προκριματικά του Eurobasket και η 20χρονη, Νάγια Στολίγκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την παρθενική της εμφάνιση με το εθνόσημο.

Την Κυριακή (8/3) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συναντήθηκε στο κλειστό «Δ. Καλτσάς», όπου άρχισε και η προετοιμασία ενόψει του πρώτου αγώνα με την Κροατία (11/3, 20:00) στο Σίμπενικ.

Η αλλαγή που έγινε στο ρόστερ αφορούσε την 20χρονη Νάγια Στολίγκα η οποία πήρε τη θέση της Ρένιας Καρλάφτη , η οποία και αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

«Δεν το περίμενα!» σχολίασε η παίκτρια του Πρωτέα Βούλας για την κλήση της στην Εθνική Ομάδα και συνέχισε: «Όταν με κάλεσαν στο τηλέφωνο, περίμενα ότι θα ήταν κάποιος άλλος. Γνώριζα ότι ήμουν στις προεπιλογές του Νοεμβρίου, αλλά όταν με κάλεσαν να μου πουν ότι τώρα θα βρίσκομαι στη 14άδα, έμεινα! Έτρεξα αμέσως και το είπα στους γονείς μου!».

Η Στολίγκα, βασικό μέλος τα προηγούμενα χρόνια της Εθνικής Νεανίδων με την οποία το 2024 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 Β’ Κατηγορίας εξασφαλίζοντας την άνοδό της ομάδας στην Α’ Κατηγορία, πέρυσι αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών, και από χθες (9/3), έκανε ως μέλος πλέον της Εθνικής Γυναικών την πρώτη προπόνησή της.

«Στην αρχή είχα λίγο άγχος αλλά το ξεπέρασα αμέσως. Βοήθησαν πολύ τα κορίτσια, οι προπονητές κι όλο το επιτελείο. Ήταν δίπλα μου από την αρχή. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ! Θα δουλέψω στην προπόνηση ώστε να βοηθήσω τις συμπαίκτριές μου και την ομάδα να πετύχει το καλύτερο. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά στους αγώνες που υπάρχουν μπροστά μας» κατέληξε η Στολίγκα.