Σταμολάμπρου: «Ένιωσα ότι δεν έλειψα ποτέ!»

H Άννα Νίκη Σταμολάμπρου στάθηκε στα συναισθήματα της από την επιστροφή της στην Εθνική Γυναικών μετά τον σοβαρό τραυματισμό της.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2025 η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς της Εθνικής Γυναικών με την Τσεχία στο Μπρνο, στο τελευταίο “παράθυρο” της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο σοβαρός τραυματισμός της σε μια ανύποπτη στιγμή, στέρησε από την έμπειρη point guard τη συμμετοχή της από το Eurobasket Women 2025 που φιλοξενήθηκε στο ΣΕΦ.

«Στις 8 Μαρτίου 2026, η διεθνής γκαρντ βρέθηκε ξανά στην προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών. Όχι για να ευχηθεί, να υποστηρίξει ή να ενθαρρύνει τις συμπαίκτριές της όπως συνήθιζε να κάνει τους προηγούμενους μήνες, αλλά για να λάβει μέρος στις προπονήσεις της Ελλάδας και να ζήσει ξανά το «#mazi»!», γράφει η ΕΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε η Σταμολάμπρου στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ

Έπειτα από ένα χρόνο και ένα μήνα, επιστρέφεις ξανά στην Εθνική Γυναικών, αν και έχουμε την αίσθηση ότι ήταν σαν να μην έφυγες ποτέ. Πώς είναι πλέον η επιστροφή στην ομάδα και ουσιαστικά;

«Τώρα πλέον είμαι ενεργή και αγωνιστικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη που γύρισα πίσω στην επίσημη αγαπημένη. Όντως, ένιωσα κι εγώ ότι δεν έλειψα ποτέ. Προσπάθησα να είμαι παρούσα με οποιοδήποτε τρόπο, να βοηθήσω την ομάδα, τα κορίτσια και το σταφ. Πέρασε περίπου ένα χρόνος και ένας μήνας. Ανυπομονούσα πάρα πολύ γι’ αυτή τη στιγμή, κι έχω έρθει με πολύ μεγάλη διάθεση και όρεξη».

Πώς αισθανόσουν όλο αυτό το διάστημα παρακολουθώντας απ’ έξω τους αγώνες;

«Ήμουν ένα θηρίο στο κλουβί! Κυρίως στο Ευρωμπάσκετ, γιατί τραυματίστηκα έναν αγώνα πριν αρχίσει το καλοκαίρι η διοργάνωση. Ένιωθα λοιπόν σαν θηρίο στο κλουβί, αλλά ταυτόχρονα ήμουν πολύ χαρούμενη για τα κορίτσια που έζησαν τη διοργάνωση. Η αλήθεια είναι ότι το έζησα κι εγώ, από ένα διαφορετικό πόστο όμως, με τον σχολιασμό των αγώνων. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό, όταν μάλιστα έχει συνηθίσει όλη σου τη ζωή να παίζεις στις Εθνικές ομάδες Κοντά πια στα 20 χρόνια. Από τις Παγκορασίδες, μέχρι σήμερα στη Γυναικών. Ήταν δύσκολο να ζω χωρίς την Εθνική ομάδα».

Την Τετάρτη (11/3) αρχίζουν οι αγώνες στο δεύτερο «παράθυρο» από τα αποτελέσματα του οποίου θα κριθεί και η πρόκριση στο δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027. Θεωρείς ότι ο αγώνας με την Κροατία μπορεί να είναι το «κλειδί»;

«Θεωρώ ότι και τα τρία παιχνίδια είναι εξίσου σημαντικά. Δουλεύουμε για έναν πολύ μεγάλο στόχο, που είναι τα επόμενα προκριματικά, από τα οποία θα βγουν οι ομάδες για το Ευρωμπάσκετ το 2027. Επίσης, στόχος μας είναι να είμαστε παρούσες σε κάθε σημαντική διοργάνωση. Από ‘κεί και πέρα, θεωρώ ότι η αρχή είναι πάντα το ήμισυ του παντός. Στην Κοζάνη, το Νοέμβριο, στον αγώνα με την Κροατία κάναμε ένα κακό παιχνίδι με αποτέλεσμα ο αντίπαλός μας να πάρει τη νίκη, αλλά αυτό δε σημαίνει κάτι. Εξακολουθούμε να είμαστε σε ισοβαθμία (με την Κορατία) στην πρώτη θέση, αλλά θεωρώ ότι ο νέος αγώνας θα είναι αυτός που θα μας δώσει το κάτι παραπάνω για τη συνέχεια στο παράθυρο».

Η Θεσσαλονίκη πάντα θα είναι το λιμάνι μου!

Οι δύο επόμενοι αγώνες με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Δανία θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, τη γενέτειρα πατρίδα σου, με την Εθνική Γυναικών να επιστρέφει στην πόλη μετά από πολλά χρόνια για να παίξει ένα παιχνίδι σ’ αυτήν.

«Αρχικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η επιστροφή μου στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ομάδα συνοδεύεται με την επιστροφή της Εθνικής Γυναικών στην γενέτειρά μου, μπροστά στους δικούς μου ανθρώπους. Είμαι πραγματικά τρισευτυχισμένη! Περίμενα πάρα πολλά χρόνια για τη στιγμή που θα παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι ο κόσμος θα μας στηρίξει και τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο να γίνει ο έκτος παίκτης μας».

Γιατί ανυπομονούσες τόσο πολύ να αγωνιστείς στη γενέτειρά σου; Τι το ιδιαίτερο έχει;

«Είμαι περήφανη Θεσσαλονικιά! Έχω ζήσει σε διάφορες χώρες και πόλεις, αλλά πάντα το λιμάνι μου είναι η Θεσσαλονίκη. Το λέω και το εννοώ! Είναι ιδιαίτερο γιατί θα έχω όλη την οικογένειά μου, τον αδερφό μου, τους φίλους μου! Γενικότερα θα είναι ένα πολύ οικείο περιβάλλον για μένα το “Ιβανώφειο” στο οποίο έχω παίξει πολλές φορές μεγαλώνοντας. Στο παρελθόν, ως αθλήτρια του ΠΑΟΚ, είχα παίξει αρκετές φορές ως αντίπαλος του Ηρακλή. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και γνωρίζω ότι ο κόσμος της μπασκετομάνας Θεσσαλονίκης θα στηρίξει την προσπάθειά μας».

Πιστεύεις ότι υπάρχει πλέον στους Έλληνες φιλάθλους η νοοτροπία να στηρίξει και το μπάσκετ Γυναικών;

«Ναι! Εκατό τοις εκατό! Νομίζω ότι η αρχή έγινε με το Ευρωμπάσκετ Γυναικών το περασμένο καλοκαίρι στην χώρα μας. Ενδεχομένως να μην έχουμε φτάσει ακόμη εκεί που θέλουμε, αλλά έχουν γίνει βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει γνωρίσει το μπάσκετ Γυναικών, το έχει αγαπήσει και είμαι σίγουρη ότι θα μας το αποδείξει στα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια!».