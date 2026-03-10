Εθνική Γυναικών: Αναχώρησε για την Κροατία
Aντίστροφα μετράμε για τη μάχη της Εθνικής Γυναικών. Η αποστολή αναχώρησε σήμερα (10/3) νωρίς το πρωί για την Κροατία όπου αύριο (11/3) το βράδυ (20.00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Στο Σιμπένικ θα κοντραριστεί με την Κροατία στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο “παράθυρο” του πρώτου γύρου της προκριματικής φάσης του Eurobasket 2027.
Η προετοιμασία επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε χθες (9/3) με την απογευματινή προπόνηση στο κλειστό γυμναστήριο “Δ. Καλτσάς” στον Βύρωνα. Ο Πέτρος Πρέκας υπολογίζει σε 14 παίκτριες.
Οι 14 παίκτριες της Εθνικής Γυναικών: Άρτεμις Σπανού, Μαριέλλα Φασούλα, Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Ελεάννα Χριστινάκη, Έλενα Τσινέκε, Βάσω Λούκα, Ιωάννα Κριμίλη, Έλενα Μποσγανά, Ρόμπιν Παρκς, Σαμ Γαλανόπουλος, Αντιγόνη Χαιριστανίδου, Διαμάντω Αλεξιά και Νάγια Στολίγκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.