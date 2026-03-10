Αναχώρησε σήμερα (10/3) νωρίς το πρωί η Εθνική Γυναικών για την Κροατία όπου αύριο (11/3) το βράδυ (20.00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα αντιμετωπίσει στο Σίμπενικ στο Sportska Dvorana Baldekin την αντίστοιχη ομάδα της χώρας.

Aντίστροφα μετράμε για τη μάχη της Εθνικής Γυναικών. Η αποστολή αναχώρησε σήμερα (10/3) νωρίς το πρωί για την Κροατία όπου αύριο (11/3) το βράδυ (20.00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Στο Σιμπένικ θα κοντραριστεί με την Κροατία στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο “παράθυρο” του πρώτου γύρου της προκριματικής φάσης του Eurobasket 2027.

Η προετοιμασία επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε χθες (9/3) με την απογευματινή προπόνηση στο κλειστό γυμναστήριο “Δ. Καλτσάς” στον Βύρωνα. Ο Πέτρος Πρέκας υπολογίζει σε 14 παίκτριες.

Οι 14 παίκτριες της Εθνικής Γυναικών: Άρτεμις Σπανού, Μαριέλλα Φασούλα, Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Ελεάννα Χριστινάκη, Έλενα Τσινέκε, Βάσω Λούκα, Ιωάννα Κριμίλη, Έλενα Μποσγανά, Ρόμπιν Παρκς, Σαμ Γαλανόπουλος, Αντιγόνη Χαιριστανίδου, Διαμάντω Αλεξιά και Νάγια Στολίγκα.