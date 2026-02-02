Ο Άρης «φώναζε» ότι βελτιώνεται και ο Παναθηναϊκός ότι… νοσεί!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τα πεπραγμένα του διημέρου στην Stoiximan GBL, το προβάδισμα που πήρε ο Ολυμπιακός στην μάχη για την πρωτιά και την αναβάθμιση της ΑΕΚ και του Πανιώνιου.

Ανκαι μέχρι το τέλος του 2025, τίποτα δεν προδίκαζε ότι κάποιος από τους «αιώνιους αντιπάλους» θα σκόνταφτε κάπου αλλού (πλην ΟΑΚΑ ή ΣΕΦ δηλαδή), το πρόσωπο που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου, διαφοροποίησε αρκετά το παραπάνω αφήγημα.

Ωστόσο,η αγωνιστική εικόνα των «πρασίνων» μετά το εντός έδρας χαμένοντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το αρνητικό ευρωπαϊκό ρεκόρ μέσα στο 2026 (3 νίκες και 4 ήττες) σε συνδυασμό με την βαθμολογική υποχώρηση στην Euroleague, είχε τελικά επίδραση και στην Stoiximan GBL.

Με αποτέλεσμα η δεύτερη εγχώρια ήττα (102-95) των «πρασίνων» από τον Άρη – είχε προηγηθεί εκείνη στον πρώτο γύρο από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο – να φέρνει τους «ερυθρόλευκους» ένα βήμα πιο μπροστά από τον μεγάλο τους αντίπαλο στην μάχη για την πρώτη θέση της regular season.

Κατά τα άλλα, από την μην ολοκληρωθείσα 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος (εκκρεμείη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μύκονο που αναβλήθηκε λόγω του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στην Ρουμανία), ξεχώρισαν:

Η 4η σερί νίκη του «αυτοκράτορα» εντός των τειχών (μαζί με εκείνη στο Κύπελλο), το 6/6 της ΑΕΚ από τα μέσα Δεκέμβρη κι εντεύθεν (8/8 αν συμπεριλάβουμε και τις δύο νίκες της στην φάση των “16”του BCL) και φυσικά το ηχηρό «διπλό» (με πολύ καλό μπάσκετ) του Πανιωνίου στον Άγιο Θωμά, που επιτρέπει στους «κυανέρυθρους» να κρατούν πλέον την τύχη στα χέρια τους στην μάχη που δίνουν για την παραμον ήτους στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ.

Ας δούμε τι έγινε σε κάθε γήπεδο που παίχτηκεμπάσκετ το Σαββατοκύριακο, αρχίζοντας– για ευνόητους λόγους – από το “NickGalis Hall”, όπου έγινε το πιο συναρπαστικό ματς που παρακολουθήσαμε.

Άρης: Η «πιστοποίηση» που χρειαζόταν!

Τόσο στο σημείωμα της προηγούμενης εβδομάδας όσο και στο πλαίσιο του “GazzFloor” powered by Novibet ,είχα επισημάνει ότι ο «αυτοκράτορας» δείχνει να πατάει καλύτερα το τελευταίο διάστημα και προβλέψει ότι θα ήταν άκρως ανταγωνιστικός στην Τουρκία με την φορμαρισμένη Μπαχτσεσεχίρ. Πίστευα δε, ότι θα «πουλούσε ακριβά το τομάρι»του και απέναντι στον πολύ ανώτερό του Παναθηναϊκό.

Όταν είδα τους «πράσινους» στη Λιόν, όμως, με τον Σλούκα να παίζει σχεδόν 30 λεπτά για να μπορέσουν να φύγουν νικητές και τον Άταμαν να αφήνει εκτός εξάδας των ξένων τον Κένεθ Φαρίντ (κίνηση εκτός μπασκετικής λογικής), ήμουν σίγουρος ότι το ματς θα ήταν ντέρμπι. Τελικά έγινε... ντέρμπι περισσότερο γιατί ο Άρης φοβήθηκε να κερδίσει όταν ξέφυγε με +15 (81-66, 3’13” πριν από το τέλος), αλλά και γιατί η αποβολή του Άταμαν λόγω της εισβολής του στο αγωνιστικό χώρο (σε μη καταλογισμό καθαρού φάουλ υπέρ του Χολμς), φάνηκε να δίνει κίνητρο στους παίκτες του Παναθηναϊκού για μία απίθανη ανατροπή με επιμέρουςσκορ 6-21 σε 189 δευτερόλεπτα.

Κατά τα άλλα και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, οι «κιτρινόμαυροι» (Νούα 19π. & 10ρ.) πήραν μεγάλη ώθηση από το γεμάτο γήπεδο και την εκπληκτική ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν σχεδόν ολοκληρωτικά. Με εξαίρεση δύο μικρά διαστήματα στοτελείωμα της 1ης περιόδου (το +3 έγινε -8) και στο ξεκίνηματου 2ου μέρους, όταν οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με 44-48.

Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι ο περιορισμός του rotation και η αποπομπή των τριών παικτών (Ίνοκ, Φορμπς και Γκιουζέλη),«έσφιξαν τα λουριά» της ομάδας του Μίλιτσιτς και συνετέλεσαν στην επίτευξη υψηλότερου βαθμού αγωνιστικής πειθαρχίας (δεν είναι εύκολη η δημιουργία διακριτών ρόλων ανάμεσα σε Μήτρου-Λονγκ,Τζόουνς και Άντζουσιτς, γιατί και οι τρεις θέλουν και μπορούν να σκοράρουν), ενώ η προσθήκη του Αντετοκούνμπο αύξησε αισθητά το μέγεθος, την ένταση και την ενέργεια μέσα στην ρακέτα, βελτιώνοντας το πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ.

Η 4η νίκη (102-95 στην παράταση, κ.α. 87-87) των «κιτρινόμαυρων» επί του Παναθηναϊκού τα πέντε τελευταία χρόνια, ήταν δίκαιη και ο εντυπωσιακός τρόπος με τον οποίο ήρθε (παρά το σασπένς, δεν ρίχνει εύκολα κάποια ομάδα «κατοστάρα» στο «τριφύλλι») αλλά και το timing, προκάλεσαν ντελίριο ενθουσιασμού στον ιστορικό οργανισμό της Θεσσαλονίκης.

Ήταν κάτι σαν η πιστοποίηση που χρειαζόταν αυτή η νέα προσπάθεια για να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση οι συντελεστες της και να πειστεί και ο κόσμος ότι κάτι σπουδαίο γίνεται, μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές. Όσο πιο γρήγορα λαός της ομάδας αποφασίσει επιτέλους να μην την κρίνει μετά από κάθε αποτέλεσμα, να την εμπιστευθεί και να της δώσει πίστωση χρόνου, τόσο πιο άμεση θα είναι η μετάβαση του Άρη στο επόμενο επίπεδο.

Για τους «πράσινους», η γλώσσα του σώματος των παικτών απέναντι στον προπονητή –όχι μόνο στο “Nick Galis Hall”,αλλά στα τελευταία παιχνίδια – τα λέει όλα! Το ότι η ομάδα αφυπνίστηκε τελείως εν τη απουσία του Άταμαν και με μπάσκετ τριών λεπτών πηγε το ματς στην παράταση και το ότι ο Σερέλης αξιοποίησε τον Σορτς με τρόπο που δεν το βλέπουμε σχεδόν ποτέ (έπαιξε ρόλο βέβαια και η απουσία του Ναν αλλά και ο μικρός χρόνος συμμετοχής του εξαντλημένου Σλούκα), θα μπορούσε να αποτελεί ένα μήνυμα για τα αίτια της κακής εικόνας της ομάδας.

Ο χρόνος πλέον κυλάει αντίστροφα και ανστο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί την βοήθεια τρίτου (της ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική, αν εν τω μεταξύ τον έχει νικήσει κι εκείνος στο ματς του 2ου γύρου) για να έχει τύχη για την πρωτιά στην κανονική περίοδο, στην Euroleague πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για στραβοπατήματα.

Το αυριανό (03/02, 21.15) ματς με την Ρεάλ είναι τελικός, όχι γιατί τόσο από βαθμολογικής πλευράς (αν και μία ενδεχόμενη ήττα θα σφίξει ακόμη περισσότερο την θηλιά στον λαιμό του), όσο κυρίως από την άποψη ότι η ομάδα χρειάζεται να αναπνεύσει ψυχολογικά και να νιώσει ξανά ικανή για το καλύτερο.Το αν ο «επτάστερος» θα γίνει ξανά η ομάδα που ήταν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, με τον Άταμαν ή χωρίς αυτόν (το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έδειξε ότι πλέον δεν υπάρχει στήριξη στον προπονητή), θα το μάθουμε πολύ σύντομα.

Ολυμπιακός: «Τρίποντη εκτέλεση» και… φουλ για πρωτιά!

Στο Φάληρο, η «πίεση» που έβαλε το Περιστέρι στους γηπεδούχους στο ξεκίνημα τουαγώνα και η εξαιρετική πρώτη περίοδοςστην οποία η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου σκόραρε 27 πόντους (σε συνδυασμό με τις φωνές του Γιώργου Μπαρτζώκα), αποτέλεσε το έξτρα κίνητρο που χρειάζονται συνήθως οι πρωταθλητές για να πάρουν μπρος μία ώρα αρχύτερα στα εντός έδρας παιχνίδια.

Μετην αρχή να γίνεται από την 2ηπερίοδο, τον co-MVP Πίτερς (29π., 3ρ. & 2κλ. με 9/14 σουτ σε 30’) να παίζειπερισσότερο του αναμενόμενου (λόγω της τιμωρίας του Βεζένκοβ) και να εκτελεί δίχως οίκτο και τον νεοφερμένο Τζόσεφ (8π. & 7ασ.) να δείχνει καλά στοιχεία και στο κομμάτι της δημιουργίας, ο Ολυμπιακός προσπέρασε και δεν ξανακοίταξε πίσω (94-71). Με 19 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα (από τον πρώτο περσινό τελικό και μετά) και με 9/9 σε Ελλάδα και Ευρώπη από τις 6 Γενάρη κι εντεύθεν, δείχνει ότι βρίσκεται στο καλύτερο momentum της σεζόν.

Το 24-27 στο 10ολεπτό, έγινε 43-34 στο 19’ και το +4 του 25ου λεπτού (49-45) εκτοξεύθηκε στο +22 μέσα σε 4 λεπτά (με σερί 18-0), οπότε κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν τα μεγάλα αποθέματα ενέργειας που κατέθεσαν στα 3/5 του παιχνιδιού, την καλή περιφερειακή κυκλοφορία και την υψηλού ποσοστού εκτέλεση από μακριά(44,4% με 16/36 τρίποντα).

Οι φιλοξενούμενοι (Χάρις 16π., 2ρ., 2ασ. & 2λ. με 7/10 σουτ σε 21’) που τελείωσαν το πρώτο δεκάλεπτο με 66,7%εντός πεδιάς (10/15) και στο υπόλοιπο τηςαναμέτρησης είχαν 18/43 (41,8%), δεν κατάφεραν να έχουν την διάρκεια που είχαν στο ΟΑΚΑ,λόγω των 21 λαθών στα οποία υπέπεσαν καιαπό τα οποία δέχτηκαν 30 πόντους. Πριν από το τζάμπολ, άλλωστε, ήταν η 2η ομαδα του πρωταθλήματος με τα λιγότερα λάθη (μ.ο. 11,2) και σε γενικές γραμμές παίρνει μεγάλη ώθηση απ’ αυτό το κομμάτι.

ΑΕΚ: Μπορεί να γίνει καλύτερη απ’ όσο ήτανμε τον Σίλβα!

Στην “SunelArena” μπορεί η «Ένωση» να βρέθηκε ακόμη καιστο -13 (18-31 στο 9’42”), να είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της και να πιέστηκε αρκετά από τον πολύ βελτιωμένο Κολοσσό, ωστόσο, αυτό δεν είναι παράλογο αν σκεφτεί κανείς ότι αγωνίστηκε χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες της (Κατσίβελης και Κουζμίνσκας)και ουσιαστικά με τρεις καινούργιουςπαίκτες που θα έχουν ολοένα και μεγαλύτερησυμμετοχή στο rotation (Μπράουν, Νάναλι και Φίζελ).

Επομένωςκαι τηρουμένων των αναλογιών, η 6ηδιαδοχική νίκη (96-83)στο πρωτάθλημα (8/8 τον τελευταία ενάμισημήνα σε όλες τις διοργανώσεις) αποκτάακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεταιμέσα σε όλους τους στόχους της και μάλιστα με καλές πιθανότητες. Αν ο Ναναλι είναι γνωστός (όταν θα βρει τα πατήματα του, μπορεί να της δώσει μεγάλη ώθηση), ίσως ο πολύς κόσμος δεν ξέρει τι «φλέβα χρυσού» έχει τα φόντα να αποδειχθεί ο Μπράουν.

Το παλικάρι έχει τεράστιο μέγεθος για την θέση «4», είναι ο απόλυτος “hustle player” και η συμβολή του σε όλες τις μικρές αλλά και σημαντικές λεπτομέρειες πουθέλει ένας προπονητής, είναι κεφαλαιώδης στα δύο πρώτα παιχνίδια που φόρεσε την φανέλα της ΑΕΚ.

Ότανπροσαρμοστεί και ο Φίζελ, επιστρέψει ο Κατσίβελης και με ολοένα και καλύτερο τον Χαραλαμπόπουλο, η «βασίλισσα» έχει την προοπτική ναπάει στην Θεσσαλονίκη και να «χτυπήσει»στα ίσα τα ματς με ΠΑΟΚ και Άρη,που θα καθορίσουν την βαθμολογική σειρά μεταξύ 3ης και 5ης θέσης.

Με συνολικά τέσσερις προσθήκες από τα Χριστούγενα και ειδικότερα μετά την απομάκρυνση του Χαβιέ Καράσκο, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη παίζει πλέον με διαφορετικές πιθανότητες σε κάθε παιχνίδι και το ότι κοίταξε την ΑΕΚ στα μάτια για αρκετά μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, είναι στα συν της. Αν σταθεροποιήσει την συγκέντρωση και την προσοχή που δίνει πλέον στην άμυνα και γίνει πιο σκληρή μέσα στην ρακέτα, τότε θα αποφασίσει εκείνη για την τύχη στην μάχη της παραμονής.

Ηρακλής: Η άμυνα στο Ιβανώφειο «τσακίζει κόκκαλα»!

Hάμυνα για σεμινάριο του «Γηραιού» από το 24’ έως το 36’ (διάστημα στο οποίο οι φιλοξενούμενοι σκόραραν μόλις 12 πόντουςμε τρία καλάθια εντός πεδιάς), το επιμέρους 41-13, οι 21 ασίστ, τα υποδιπλάσια λάθη(7-14) και η κίνηση-ματ του Ζόραν Λούκιτς να «παρκάρει» στον πάγκο τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (έπαιξε μόλις 7’52” και ήταν άποντος) σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ήταν τα στοιχεία που καθόρισαν την άνετη νίκη (93-73) των «κυανόλευκων» (Έντλερ-Ντέιβις 20π. & 5ρ. με 3/5 τριπ. & Μωραϊτης 16π., 5ρ., 10ασ. & 4κλ.) επί της Καρδίτσας.

Ο Σέρβος τεχνικός που εξήγησε ότι ο καλύτερος παίκτης δεν γίνεται να πλήττει την εικόνα του συνόλου, έστειλε προς πάσα κατεύθυνση ότι πάνω απ’ όλα είναι η ομάδα και η ουσία είναι ότι ο Ηρακλής έφτασε τις 7 νίκες και πλέον μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο άνετα όσον αφορά στην επίτευξη του βασικού στόχου της χρονιάς. Ήδη άλλωστε, προκρίθηκε και στο Final 8 του Κυπέλλου,οπότε η έως τώρα πορεία του κρίνεται καλύτερη του αναμενομένου.

Με38,2% εντός πεδιάς και μόλις 9 ασίστ, οι Θεσσαλοί φάνηκε να τα περιμένουν όλα από τους δύο Τζέφερσον (είχαν τους 41 από τους 73 πόντους τηςομάδας) και αν δεν γίνουν πιο σκληροίπίσω και δεν βελτιώσουν την δημιουργία,είναι ξεκάθαρο ότι θα περάσουν ολοένακαι δυσκολότερες μέρες. Ειδικότερα μετά και τα άσχημα νέα από τον τραυματισμότου Έλις.

Ηαπόδοση του διδύμου Χόρχλερ και Μάντσεν (είχαν μαζί 6 πόντους και 6 ριμπάουντ με1/7 σουτ) είναι βαρόμετρο για την ομάδατου Νίκου Παπανικολόπουλου και το «ρεπό» που πήραν οι δύο ψηλοί τουδεν βοήθησε την κατάσταση. To ότι η Καρδίτσα δεν είναι σε καλό momentumεξηγείταιαπό τις 9 διαδοχικές ήττες που μετράειαπό τις 21 Δεκεμβρίου και μετά (σε Ελλάδα και Ευρώπη).

Η έλλειψη αυτοπεποίθησης που την διακρίνει, φάνηκε και στην Μύκονο, όπου είχε πολύ καλύτερη απόδοση, αλλά έχασε δικό της ματς, «σπαταλώντας» δύο φορές σημαντικές διαφορές (+8 στο 1ομέρος και +9 στο 2ο), αστοχώντας σε 2 βολές στο 73-75 και δεχόμενη τρίποντο στα 5” για το τελικό 75-76, που την άφησε εκτός Final 8 του Κυπέλλου.

Πανιώνιος: Ο Μάρκοβιτς και οι προσθήκες άλλαξαν όλη την εικόνα!

ΤηνΤετάρτη (04/02, 19.45) ρίχνεται στην μάχη τηςπρόκρισης το Μαρούσι,που θα ταξιδέψει στην Πάτρα(για το νοκ-άουτ παιχνίδι κόντρα στον Προμηθέα) με «κομμένα τα φτερά» λόγω της εντόςέδρας ήττας (97-105) από τον πολύ ανεβασμένο Πανιώνιο, σε ένα αποτέλεσμα που «βύθισε» τον σύλλογο των βορείων προαστίων στηντελευταία θέση της βαθμολογίας.

Οι «κιτρινόμαυροι» (Πάπας 21π. & 3ασ. με 5/6 τριπ.),που ξεκίνησαν εξαιρετικά το ματς καιξέφυγαν με +12, μπορεί να μην έχασαν τηνδιαφορά του πρώτου αγώνα στην Γλυφάδα (είχαν επικρατήσει με 92-80), ωστόσο, «πλήρωσαν» την γνωστή ανασταλτική ανυπαρξία τους (χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημαμε μ.ο. 93,5 πόντους) σε ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να «δαγκώνουν σίδερα»!

Το 55,6% εντός πεδιάς των «κυανέρυθρων» καιη αμυντική νωθρότητα των γηπεδούχων, την οποία και εκμεταλλεύτηκαν για να σκοράρουν 25 στο δεύτερο πεντάλεπτο του αγώνα (διάστημα στο οποίο το 17-5 μετατράπηκε σε 29-29), έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να έρθει τούμπα το ματς, να αποκτήσουν επιθετικό ρυθμό οι φιλοξενούμενοι καινα γεμίσουν πίεση οι γηπεδούχοι.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι όταν μία ομάδαπου «καίγεται», επιτρέπει στον αντίπαλότης να σκοράρει τόσο εύκολα ώστε ναπετύχει 57 πόντους στο 2ο μέρος (κι ενώ ο προπονητής της είχε χαρακτηρίσει ανεπίτρεπτο το παθητικό των 48 πόντωνστην ανάπαυλα) είναι άξια της μοίραςτης.

Πολλά έχουν γραφτεί για την έλλειψη αμυντικού φίλτρου που χαρακτηρίζει τους παίκτες του Αμαρουσίου (ο Ρέινολντς είναι σίγουρα η μεγαλύτερη απογοήτευσηεξ' αυτών), η «μαγκιά» του Ηλία Παπαθεοδώρου τώρα, όμως, έγκειται στην προσπάθειατου να τους βγάλει την σκληράδα που δεν φαίνεται να έχουν!

Ο Πανιώνιος φάνηκε ξεκάθαρα ότι πατάει καλύτερα στα πόδια του με τις δύο τελευταίες προσθήκες και με τον Νέναντ Μάρκοβιτς και δείχνει ότι υπό προϋποθέσεις, μπορεί πλέον να χτυπήσει όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια.

Ο co-MVP της 17ης αγωνιστικής, Τζόσεφ Τόμασον τζούνιορ (25π., 4ρ. & 4ασ. με 10/13 διπ.) και ο ΜπράντονΤέϊλορ (22π., 3ρ. & 8ασ. με 3/6 τριπ.) κάνουν και τους υπόλοιπους παίκτες να δείχνουν καλύτεροι και πιο αποδοτικοί, ενώ ο Βόσνιος τεχνικός έχει προσδώσει άλλη ψυχολογία σε μία ομάδα, που μαζί του στον πάγκο έχει ρεκόρ 5-3 και χωρίς αυτόν, μόλις 2 νίκες σε 24 αγώνες.

Υγ.1: Η διαφορά των βολών (35-17 υπέρ τωνγηπεδούχων) ξεγελά και αποθαρρύνειπολλούς να μιλήσουν για τα διαιτητικάλάθη που έγιναν, τα οποία μπορεί δενω«διαμόρφωσαν» το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, το κριτήριο της ανοχής στο physical παιχνίδιτων ψηλών του Πανιωνίου (το Μαρούσι δεν έχει την παραμικρή σκληράδα για να αντιτάξει), είχε ως αποτέλεσμα τηνωαποβολή του Σαλάς (4π. με 2/6 σουτ), ο οποίος έπαιξε μόλις 18λεπτά.

Υγ.2: Να θυμίσουμε ότι ο Λευκορώσος σέντερ (αποβλήθηκε στο 26'), ήταν μέχρι το τζάμπολ ο πρώτος σκόρερ, ο πιο εύστοχος παίκτης και ο top ριμπάουντερ των «κιτρινόμαυρων» και μέχρι το σημείο που ήταν στο παρκέ είχε πάρει μαζέψει7 ριμπάουντ!