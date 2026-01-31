Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν εξαιρετικός στο ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL, συνεισφέροντας τόσο στο σκοράρισμα, όσο και στην δημιουργία για τον Ολυμπιακό.

Ο Κόρι Τζόσεφ έκανε το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό, κάνοντας πολύ καλό ματς απέναντι στο Περιστέρι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε τον Κόρι Τζόσεφ στο παρκέ για 22:40, με τον πολύπειρο Καναδό να σκοράρει 8 πόντους με 3/6 εντός παιδιάς (1/1 δίποντο, 2/5 τρίποντα), να μοιράζει 7 ασίστ και να κάνει 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Τα τρία σουτ στα οποία ευστόχησε μάλιστα, αποτελούν και τα πρώτα του με τον Ολυμπιακό, καθώς απέναντι στην Μπαρτσελόνα σκόραρε μόνο από τη γραμμή των βολών.