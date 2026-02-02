Νούα στο Gazzetta: «Από την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι θα μείνω πολλά χρόνια στον Άρη»

Ο Αμίν Νούα παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta και μίλησε για τη σπουδαία νίκη των «κίτρινων» επί του Παναθηναϊκού αλλά και το ένστικτό του που τον έκανε μόνιμο κάτοικο στον πλανήτη Άρη.

Μια ακόμη μέρα στη δουλειά, ένα ακόμη double-double. 19 πόντοι και δέκα ριμπάουντ έγραψε η στατιστική της νίκης απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αυτός είναι ο Αμίν Νούα. Ο θαυματουργός Γάλλος φόργουορντ πότισε με ακριβό άρωμα τον Άρη και τον έκανε μοσχομυρωδάτο, κυρίως όμως, πιο ελκυστικό. Είναι σίγουρα ο βασικός λόγος της σταδιακής αγωνιστικής βελτίωσης που παρουσιάζει αυτή η ομάδα.

Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ περιφέρειας και αεροπορίας, αυτός που ενίσχυσε την προσωπικότητα αυτού του γκρουπ και λατρεύει να αναλαμβάνει το βάρος της ευθύνης. Στην πραγματικότητα, η τελευταία τάση σχετίζεται με τον ψυχισμό του. Νιώθει καλά στον Άρη και θέλει να το αποδεικνύει. Πρόσφατα εξάλλου απέδειξε τα συναισθήματά του μέσα από την υπογραφή νέου συμβολαίου συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029 αλλά και μέσα από την «εντολή» που έδωσε στον ατζέντη του πριν «ανάψουν» οι συζητήσεις.

«Είχα πει ότι στον Άρη ευχαριστιέμαι ξανά το μπάσκετ. Κατάλαβα από την πρώτη μου μέρα στην ομάδα ότι εδώ θα μείνω για πολλά χρόνια. Ο Άρης ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου. Από τον τρόπο που με υποδέχθηκε και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε έως τη συμπεριφορά κάθε μέλους του κλαμπ. Ένιωσα τη δέσμευση με την ομάδα και τον κόσμο, γι’ αυτόν τον λόγο δεν ήταν τυχαίο αυτό που είχα πει. Προφανώς ήξερα πολύ καλά πού ερχόμουν. Γι’ αυτόν τον λόγο, είχα πει στον ατζέντη μου ότι θέλω να μείνω στην ομάδα. Αυτό του ζήτησα. Αυτό μου είπε το ένστικτό μου. Βλέπω ότι το κλαμπ φτιάχνει κάτι σπουδαίο και θέλω να είμαι μέλος του», είπε στο Gazzetta.

Κι αυτή η απόλαυση γίνεται εντονότερη όταν έρχονται νίκες σαν τη χθεσινή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Την γιόρτασε με τον κόσμο, αλλά και με τον Ρίτσαρντ Σιάο ο οποίος παρακολούθησε δια ζώσης το παιχνίδι. «Ήταν τρομερή νίκη. Την αξίζαμε γιατί ελέγξαμε το παιχνίδι, παλέψαμε με όλη μας την καρδιά και όλοι ήμασταν στην ίδια σελίδα. Το απόλαυσα μαζί με τον κόσμο ο οποίος ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Νιώσαμε την ενέργειά του και το ευχαριστηθήκαμε. Πρέπει όμως να χτίσουμε πάνω σ’ αυτή τη νίκη. Τα λόγια του κόουτς δεν άφησαν πολλά περιθώρια για πανηγυρισμούς. Μας είπε ότι σε τρεις ημέρες έχουμε έναν τελικό. Μας μίλησε περισσότερο για το παιχνίδι με τη Νεπτούνας όπου χρειαζόμαστε τη νίκη πάση θυσία. Ανεξαρτήτως της βαθμολογικής θέσης και της προσπάθειας που κάνουμε για την πρόκριση, θεωρώ ότι έχουμε μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Κάναμε άσχημες ήττες σκοντάφτοντας στις λεπτομέρειες. Πιστεύω στην ομάδα και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης ήδη βρίσκεται σε στάδιο χτισίματος μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες στις εγχώριες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης κι αυτής στο Κύπελλο με το Περιστέρι. Ουσιαστικά πρόκειται για το βασικό σημάδι βελτίωσης μιας ομάδας η οποία έχει νιώσει και την αμφισβήτηση. «Είναι φανερή η βελτίωση. Ήρθε νέος προπονητής, προστέθηκαν νέοι παίκτες μεταξύ των οποίων κι εγώ. Δεν είναι τόσο απλό να μάθεις τον συμπαίκτη σου. Χρειάζεσαι χρόνο. Στο τελευταίο διάστημα είχαμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε καλύτερα και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στο παρκέ. Η εικόνα της ομάδας δείχνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Μπορεί, κάποιες φορές, να μην έρθει το αποτέλεσμα αλλά αυτό δεν αλλοιώνει τη γενική εικόνα. Υπήρξαν παιχνίδια στα οποία φτάσαμε κοντά σε σημαντικές νίκες αλλά δεν τα καταφέραμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν βελτιωθήκαμε».

«Πρέπει να τελειώνουμε τα παιχνίδια»

Κι εκεί μπήκε στην κουβέντα αυτό που συνέβη χθες αλλά και την περασμένη Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Άρης έφτασε έως το +15 τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε αλλά «επιβίωσε» στην παράταση. Κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ ήταν στο +14 (61-75, 34’) αλλά δεν υπερασπίστηκε τον κόπο του. «Μπορώ να επικαλεστώ πολλές δικαιολογίες αλλά ως επαγγελματίας θα σου απαντήσω ότι οφείλαμε να είχαμε ελέγξει το παιχνίδι. Είναι πλέον δύο διαδοχικοί αγώνες στους οποίους είχαμε τις νίκες στα χέρια μας και δεν τις κρατήσαμε. Με τον Παναθηναϊκό νικήσαμε στην παράταση αλλά με την Μπαχτσεσεχίρ δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε. Και στα δύο παιχνίδια κάναμε λάθη κι ενώ ήμασταν στη σωστή κατεύθυνση, πήγαμε ανάποδα στον δρόμο. Κάναμε λάθη στην άμυνα και είναι δεδομένο ότι είναι ένας τομέας που πρέπει να φτιάξουμε. Δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρη εξήγηση. Σίγουρα οφείλουμε να παρουσιαζόμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να μην αδικούμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε αυτά που μας ζητάει ο κόουτς και να προστατεύουμε την ποιότητα της δουλειάς μας», απάντησε.

Λέγοντας για δουλειά, δεν αναφέρθηκε σε διαφορές ή σε πόντους αλλά στις «μικρές λεπτομέρειες», στις οποίες συνηθίζουν να στέκονται οι προπονητές και στην πραγματικότητα είναι αυτές που κρίνουν τους αγώνες. «Όλα είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Κερδίζεις 10-15 πόντους, τελειώνεις το παιχνίδι. Δεν το αφήνεις. Ναι, με τον Παναθηναϊκό θα έπρεπε να είχαμε νικήσει στην κανονική διάρκεια γιατί κάναμε καλό παιχνίδι. Μοιράσαμε σωστά την μπάλα και όλοι είχαν συμμετοχή στον αγώνα. Άλλος στην άμυνα, άλλος στην επίθεση, αλλά αυτό είναι ομάδα. Αυτό είναι απαραίτητο σε κάθε ομάδα για να σταματήσεις ένα κλαμπ σαν τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι στην παράταση φτιάξαμε το μυαλό μας και δεν αφήσαμε καμία φάση. Το είχαμε χάσει στην κανονική διάρκεια όταν ο Παναθηναϊκός άρχισε να βάζει μεγάλα σουτ και να πλησιάζει στο σκορ. Στην παράταση είχαμε δύο επιλογές. Είτε να μέναμε στα λάθη που κάναμε στα τελευταία τρία-τέσσερα λεπτά είτε να διαγράφαμε όλες αυτές τις εικόνες καθαρίζοντας το μυαλό μας. Αυτό κάναμε έχοντας ως κλειδί τα ριμπάουντ που μαζέψαμε και την άμυνα».

«Ο Κώστας είναι πηγή έμπνευσης»

Κι αφού η συζήτηση πήγε στην άμυνα και στα κοψίματα, τέθηκε η περίπτωση του Κώστα Αντετοκούνμπο. «Ο Κώστας έκανε φοβερή δουλειά. Μάζεψε ριμπάουντ, έκοψε ένα σωρό μπάλες κυρίως όμως πάλεψε για τη φανέλα. Είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας. Κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Στο μπάσκετ δεν έχουν σημασία μόνο οι πόντοι αλλά τα μικρά πράγματα που φτιάχνουν κάτι σπουδαίο. Μπορεί ένας παίκτης να μην σκοράρει πολύ αλλά να κάνει τόσα πράγματα στο γήπεδο που βοηθούν την ομάδα».