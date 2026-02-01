Ο Πανιώνιος επικράτησε με 97-105 του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά στη ματσάρα της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σε ένα ματς «θρίλερ» ο Πανιώνιος κατάφερε να... αποδράσει από το Κλειστό του «Αγίου Θωμά», επικρατώντας του Αμαρουσίου με 97-105 για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το παιχνίδι ήταν ντέμρπι καθ΄όλη τη διάρκεια με τις δύο ομάδες να δίνουν μια παράσταση από εύστοχα τρίποντα. Το σύνολο του Νέναντ Μάρκοβιτς, έχοντας σε καταπληκτική μέρα τον Τέιλορ (22π.) και τον Τόμασον (25π.), κατάφερε να πετύχει την πιο κρίσιμη νίκη της χρονιάς και να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Μαρούσι - Πανιώνιος: Ο αγώνας

Μέσω της καλής του άμυνας το Μαρούσι κατάφερε να βρει ρυθμό στην επίθεση και να πάρει από νωρίς διψήφια διαφορά (17-5, 5’), επιβάλλοντας τον δικό του ρυθμό στην αναμέτρηση, αναγκάζοντας τον Πανιώνιο να υποπέσει σε δύο λάθη (5’). Οι «κυανέρυθροι» είχαν απάντηση στο επιθετικό ξέσπασμα των γηπεδούχων και μπόρεσαν να ψαλιδίσουν την απόσταση του σκορ, με τον Λούις να ευστοχεί σε buzzer-beater στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (29-26, 10’).

Η ευστοχία αμφότερων συλλόγων ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (13/19 - 19/22 σουτ εντός παιδιάς) και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι - χέρι στο σκορ (36-37, 15’). Το σύνολο του Μάρκοβιτς κυριάρχησε στο κομμάτι των επιθετικών ριμπάουντ (9), όμως δεν μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τη διαφορά στον πόντο (47-48, 20’).

Μετά την ανάπαυλα η ομάδα της Νέας Σμύρνης συνέχισε να μαζεύει τα «σκουπίδια» από τη ρακέτα του Αμαρουσίου και να ανανεώνει τις επιθέσεις τις, δίνοντάς της το προνόμιο να έχει τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα του τρίτου δεκαλέπτου (58-63, 25’). Οι γηπεδούχοι έβαλαν εκ νέου αντίδραση και με δύο διαδοχικά τρίποντα από τον Κινγκ και τον Καλαϊτζάκη, μπόρεσαν να μειώσουν (72-72) και στη συνέχεια να ισοφαρίσουν (74-74, 29’). Στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου οι επιθέσεις επικράτησαν των αμυνών και με αλλεπάλληλα καλάθια έκαναν το ματς ντέρμπι,(84-83, 33’). Το Μαρούσι βρήκε δύο εύστοχα σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ με τον Πάπας και τον Κινγκ και κατάφερε να αποκτήσει μια μικρή διαφορά (87-83, 33'), οδεύοντας προς το φινάλες της αναμέτρησης.

Τα τρίποντα έπεφταν «βροχή» στο κλειστό του Αμαρουσίου με τον Πανιώνιο να ευστοχεί σε δύο σερί με τον Τέιλορ και τον Κρούζερ, αλλά τους γηπεδούχους να απαντάνε με τον Κινγκ να βάζει με τη σειρά του δύο συνεχόμενα (95-95, 37'). Τη σκυτάλη πήρε ο Τόμασον που μετά από δίποντο έδωσε στην ομάδα απόσταση τεσσάρων πόντων και ένα λεπτό να απομένει (95-99, 39').

Ο Κινγκ έχασε δύο βολές και έδωσε προβάδισμα νίκης στους νίκης στον Πανιώνιο που με τη σειρά του ευστόχησε με δύο βολές του Τέιλρο και «κλείδωσε» τη νίκη στην ομάδα του.



Τα δεκάλεπτα: 29-26, 47-48, 76-76, 97-105

MVP ΗΤΑΝ Ο…Τζόσεφ Τόμασον με 25 πόντους (10/13 δίποντα, 5/5 βολές), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ,1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Κινγκ με 21 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 12/24 τρίποντα του Αμαρουσίου (50%).

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Το Μαρούσι είχε κερδίσει με 80-92.

Maroussi CHERY FG 2PT 3PT FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF +/- EFF 1 G. Papathanasiou 34:20 21 6/8 75% 1/2 50% 5/6 83% 4/4 100% 0 1 1 3 0 1 0 0 3 -8 24 7 M. Salash 18:38 4 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 3 4 7 0 2 0 0 2 3 0 5 11 J. King 18:31 21 7/11 63% 2/4 50% 5/7 71% 2/4 50% 0 1 1 1 0 1 0 1 3 6 18 16 G. Kalaitzakis 18:33 9 3/3 100% 2/2 100% 1/1 100% 2/2 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 8 12 29 S. DeSousa 19:32 11 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 5/8 62% 2 4 6 2 0 0 1 0 2 9 16 3 G. Karakostas 3:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 1 0 0 -3 1 4 D. Macon 32:05 18 3/10 30% 3/7 42% 0/3 0% 12/12 100% 0 3 3 6 1 1 0 1 2 -12 20 5 C. Reynolds 25:57 5 1/8 12% 0/2 0% 1/6 16% 2/2 100% 1 0 1 1 1 1 0 1 1 -20 0 9 N. Touliatos 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 J. Williams 20:28 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/3 66% 1 2 3 2 4 0 1 1 2 -17 5 24 G. Kouzeloglou 2:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 -1 31 C. Giannopoulos 6:06 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 Team / Coach 1 0 1 1 TOTAL 200 97 28/56 50% 16/32 50% 12/24 50% 29/35 82% 9 18 27 16 11 4 3 6 21 102