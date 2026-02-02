Με τον Σκουλίδα να ευστοχεί σε τρίποντο, πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη η Μύκονος επικράτησε της Καρδίτσας με 76-75 και πήρε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σε ένα ματς... θρίλερ η Μύκονος κατάφερε να επικρατήσει της Καρδίτσας με 76-75 με τον Σκουλίδα να ευστοχεί σε τρίποντο πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και να στέλνει την ομάδα του στο Final 8 του Κυπέλλου.

Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου, παρότι δεν είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης κατάφερε να πάρει την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Σκουλίδα (13π.) και τον Μουρ (16π.).

Μύκονος - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Η Καρδίτσα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, έχοντας καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση αλλά και ευστοχία κατάφερε να προηγηθεί στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (5-13, 5’). Η Μύκονος έβγαλε αντίδραση και με ένα επιμέρους σερί 11-0 μπόρεσε να προηγηθεί το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από δύο συνεχόμενα τρίποντα του Ρέι πήγαν τη διαφορά στους 8 (30-22, 15’). Παρόλα αυτά, το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου δεν άφησε τη Μύκονο να ξεφύγει και μπόρεσε να ανακάμψει, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Εστράδα και τον Τζέφερσον που με εύστοχο τρίποντο στο φινάλε του ημιχρόνου έφερε το ματς στα ίσια (42-42, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο γήπεδο και μπόρεσαν να προηγηθούν μέχρι και με +9 (48-57, 25’).

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου τον πρώτο λόγο είχαν οι γηπεδούχοι, που κυνηγήσουν στο σκορ, χωρίς όμως να μπορέσουν να ισοφαρίσουν (58-61, 33’).

Οι Θεσσαλοί με ένα επιθετικό ξέσπασμα από τον Ουάσινγκτον και τον Τζέφερσον κατάφεραν να πάρουν διαφορά ασφαλείας (63-71, 36’) και να έχουν το πλεονέκτημα, οδεύοντας προς το φινάλε της αναμέτρησης.

Στις τελευταίες κατοχές η Μύκονος... πλήρωσε την αστοχία της και η Καρδίτσα με τον Χόρχλερ να ευστοχεί κάτω από τη ρακέτα έκανε το (69-73, 38') και έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Στο τέλος η Μύκονος έμεινε πίσω με δύο (73-75) αλλά ο Δίπλαρος αστόχησε σε δύο βολές και ο Σκουλίδας ευστόχησε σε τρίποντο τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, «κλειδώνοντας» τη νίκη και την ανατροπή για την ομάδα του. Ο Κασελάκης αστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την ιστορική τους πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 42-42, 53-59, 76-75.



MVP ΗΤΑΝ Ο…Καλίντ Μουρ με 16 πόντους (7/8 δίποντα, 2/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Άαρον Εστράδα με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 9/34 τρίποντα της Καρδίτσας.

ΜΥΚΟΝΟΣ BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF # Players 1 APPLEBY TYREE * 28:16 6 2/7 28.6% 2/4 50% 0/3 0% 2/2 100% 2 2 4 9 3 4 0 0 10 2 MOORE KHALID-JAHFARI * 24:27 16 7/10 70% 7/8 87.5% 0/2 0% 2/4 50% 2 2 4 1 4 1 1 0 16 4 RAY KENDRICK-JOHN * 32:24 10 4/8 50% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 3 2 3 0 0 8 6 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:07 5 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 1/3 33.3% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 8 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 10:50 5 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 1 1 0 2 0 0 0 6 9 ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07:21 3 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 1/3 33.3% 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ * 20:49 13 4/8 50% 1/2 50% 3/6 50% 2/2 100% 0 2 2 0 2 0 0 0 11 12 ΜΠΙΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 02:39 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 17 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16:25 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 5 6 7 0 2 2 0 12 22 HESSON MYLES 31:09 11 4/11 36.4% 4/7 57.1% 0/4 0% 3/5 60% 1 5 6 3 3 2 1 0 10 25 BRIGGS JUSTIN * 13:30 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 2 1 0 0 8 44 GAMBLE JR KARL 10:03 1 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 0 1 0 1 0 0 Team / Coaches

Coach: ΖΙΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Asst: ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Asst: ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 2 6 TOTALS 200 76 28/59 47.5% 22/34 64.7% 6/25 24% 14/23 60.9% 8 24 32 23 19 13 7 1 86

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 ESTRADA AARON * 24:05 19 8/11 72.7% 5/6 83.3% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 5 1 1 2 0 24 2 JEFFERSON BRANDON * 27:03 12 3/7 42.9% 1/3 33.3% 2/4 50% 4/4 100% 0 1 1 6 6 1 4 0 18 3 HORCHLER NOAH 15:14 8 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 4/4 100% 1 1 2 1 5 2 0 0 8 5 ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25:55 4 1/6 16.7% 1/1 100% 0/5 0% 2/4 50% 0 4 4 1 2 2 1 0 1 13 ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ * 10:50 2 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 2 0 0 -1 14 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 21:15 3 1/9 11.1% 1/3 33.3% 0/6 0% 1/2 50% 4 4 8 2 3 2 0 0 2 21 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * 19:35 4 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 1/3 33.3% 1 1 2 0 0 0 1 0 1 22 WASHINGTON WARREN 15:58 10 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 2/2 100% 3 5 8 0 2 0 1 1 18 23 JEFFERSON DAMIEN 20:25 11 4/12 33.3% 1/5 20% 3/7 42.9% 0/0 0% 2 2 4 1 4 1 0 0 7 24 MADSEN THOR ALEXANDER * 19:40 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 3 0 1 1 5 Team / Coaches 2 1 3 0 0 TOTAL 200 75 26/64 40.6% 17/30 56.7% 9/34 26.5% 14/19 73.7% 11 22 33 17 25 11 10 2 83

Coach: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Assistants: ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ