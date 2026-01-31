Λυκογιάννης: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των παιδιών και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

O Άρης Λυκογιάννης στάθηκε στους λόγους για τους οποίους έχασε ο Κολοσσός από την ΑΕΚ.

Ο Κολοσσός πάλεψε, αλλά στο τέλος λύγισε από την ΑΕΚ στη SUNEL Αrena. Ο Άρης Λυκογιάννης μίλησε στην ΕΡΤ και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή στη Ρουμανία, ενώ στάθηκε στους παράγοντες που καθόρισαν το αποτέλεσμα κόντρα στο σύνολο του Σάκοτα.

«Αρχικά θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των παιδιών του δυστυχήματος στη Ρουμανία και γενικότερα σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Κάποια πράγματα σίγουρα είναι πάνω από το μπάσκετ.

Για το παιχνίδι, υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι καθόρισαν το αποτέλεσμα. Ο πρώτος είναι το καταστροφικό τρίλεπτο που είχαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο και χάσαμε πάρα πολύ γρήγορα μία διαφορά 11 πόντων με αποτέλεσμα να επαναφέρουμε την ΑΕΚ μέσα στο ματς. Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορείς να κάνεις, γιατί πρόκειται για μία πάρα πολύ ποιοτική ομάδα.

Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το αμυντικό ριμπάουντ στο οποίο υστερήσαμε σήμερα και δώσαμε 14 επιθετικά ριμπάουντ στον αντίπαλο και το τρίτο είναι πως όταν πλησιάσαμε στην τέταρτη περίοδο βάζοντας κάποια σουτ και φτάσαμε στους τρεις πόντους περίπου τέσσερα λεπτά πριν το τέλος, χάσαμε όλα τα ελεύθερα σουτ και η ΑΕΚ έβαλε τρία, ή τέσσερα συνεχόμενα και καθόρισε το ματς», ανέφερε.