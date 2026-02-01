Ο Εργκίν Άταμαν αποβλήθηκε λίγο πριν το φινάλε του Άρης - Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο λόγος που πυροδότησε την έκρηξή του.

Ο Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο Nick Gallis Hall για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε μία αναμέτρηση με ένταση και αρκετά προβλήματα. Οι Θεσσαλονικείς με «όπλο» την ενέργειά τους επικράτησαν με 102-95 στην παράταση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς με δυσκολίες (καιρικές συνθήκες, μη λειτουργία των φωτεινών πινάκων) με αποτέλεσμα να καθυστερήσει το τζάμπολ μερικά λεπτά. Το κλίμα ήταν βαρύ λόγω της τραγικής επετείου της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, αλλά και του τραγικού χαμού των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Η τεταμένη ατμόσφαιρα μεταφέρθηκε και εντός του παρκέ πρώτα μεταξύ παικτών (Γκραν, Μήτρου-Λονγκ, Μποχωρίδης) κι έπειτα η ένταση κλιμακώθηκε όσο πλησίασε το φινάλε μίας αναμέτρησης... θρίλερ.

Με τον Άρη μπροστά στο +13 (79-66) οι διαιτητές υπέδειξαν την αποβολή του Έργκιν Άταμαν ενώ απέμεναν 4.24 λεπτά για το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο!

Ο λόγος είναι ότι ο Τούρκος τεχνικός διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα προς τους τρεις διαιτητές, Πιτσίλκα, Τσιμπούρη και Χατζημπαλίδη, για φάουλ που υποστήριξε ότι δεν δόθηκε στον Χολμς από τον Αμίν Νούα. Ο κόουτς Άταμαν δέχτηκε τεχνική ποινή και αποβλήθηκε μετά από μία έντονη αντιπαράθεση, ενώ τον ακολούθησε και ο Ρισόν Χολμς. Πηγαίνοντας προς τον πάγκο ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και ξέσπασε στις καρέκλες που βρήκε μπροστά του. Μάλιστα, ο Ντίνος Μήτογλου πήγε να τον ηρεμήσει, όμως οι διαιτητές είδαν την αντίδραση του και τον απέβαλλαν.