Μύκονος - Καρδίτσα: Το απίθανο φινάλε με... σωτήρα Σκουλίδα
Η Μύκονος υποδέχτηκε την Καρδίτσα στο νησί των ανέμων και πήρε την πρόκριση για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν να προηγούνται μέχρι και με 9 πόντους στην τρίτη περίοδο, όμως η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου δεν τα παράτησε στο τέταρτο δεκάλεπτο μετατρέποντας την αναμέτρηση σε.. θρίλερ.
Με τις εύστοχες βολές του Δίπλαρου, η Καρδίτσα βρέθηκσε στο +4 20 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε (71-75), ο Άπλεμπ μείωσε από τη γραμμή της φιλανθρωπίας με τη σειρά του κι έπειτα ακολούθησε η απόλυτη ανατροπή. Ο Δίπλαρος έχασε και τις δύο βολές του με τον Σκουλίδα να εμφανίζεται σαν... σωτήρας ευστοχώντας σε τρίποντο 3 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή για να γράψει το τελικό 76-75 και να στείλει την ομάδα του στο Final 8 του Κυπέλλου.
Δείτε το βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.