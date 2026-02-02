Το δραματικό φινάλε με το σωτήριο τρίποντο του Διονύση Σκουλίδα για την πρόκριση της Μυκόνου στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Μύκονος υποδέχτηκε την Καρδίτσα στο νησί των ανέμων και πήρε την πρόκριση για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν να προηγούνται μέχρι και με 9 πόντους στην τρίτη περίοδο, όμως η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου δεν τα παράτησε στο τέταρτο δεκάλεπτο μετατρέποντας την αναμέτρηση σε.. θρίλερ.

Με τις εύστοχες βολές του Δίπλαρου, η Καρδίτσα βρέθηκσε στο +4 20 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε (71-75), ο Άπλεμπ μείωσε από τη γραμμή της φιλανθρωπίας με τη σειρά του κι έπειτα ακολούθησε η απόλυτη ανατροπή. Ο Δίπλαρος έχασε και τις δύο βολές του με τον Σκουλίδα να εμφανίζεται σαν... σωτήρας ευστοχώντας σε τρίποντο 3 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή για να γράψει το τελικό 76-75 και να στείλει την ομάδα του στο Final 8 του Κυπέλλου.