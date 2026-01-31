Ξανθόπουλος: «Ο Ολυμπιακός μας σεβάστηκε»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για την ήττα του Περιστερίου απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την προσπάθεια των παικτών του απέναντι στον Ολυμπιακό, παρότι το Περιστέρι γνώρισε την ήττα στο ΣΕΦ με 94-71.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη του. Όπως και στον πρώτο γύρο, έτσι και σήμερα ο Ολυμπιακός μας σεβάστηκε και είμαι χαρούμενος για αυτό, γιατί δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όσον αφορά το παιχνίδι δεν μπορώ να πω πως έχω παράπονο από τα παιδιά. Προσπάθησαν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δυστυχώς, που το ματς πήγε περισσότερο στην επαφή, δεν αντέξαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πήγε σε αλλαγές ο Ολυμπιακός και ήμασταν αρκετά στατικοί στην επίθεση και προφανώς με την ποιότητα και το μέγεθος που έχει ο Ολυμπιακός, πήρε στο τέλος μια εύκολη νίκη. Όπως είπα και πριν τα παιδιά προσπάθησαν, όμως είναι δύσκολο όταν λείπει ο Βλάντο (Γιάνκοβιτς) από την ομάδα και αφού είχαμε τον Βαν Τύμπεργκ 13 λεπτά στο παιχνίδι λόγω φάουλ και τον Κάριους επίσης 13 λεπτά λόγω φάουλ, μετά δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο στο παιχνίδι. Μπράβο στα παιδιά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και καλή συνέχεια να του ευχηθώ και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και εμείς, όπως λέω πάντα, συνεχίζουμε, δουλεύουμε, γιατί είναι 15-20 μέρες φωτιά μέχρι την διακοπή και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη που προκριθήκαμε, αλλά θέλουμε να κυνηγήσουμε και την πρώτη θέση».