Ο Ρισόν Χόλμς δεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, γιατί αποβλήθηκε από τους διαιτητές για το ξέσπασμα του ενώ απέμεναν 4.24 για τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είδε να αποβάλλεται στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη αρχικά ο Έργκιν Άταμαν και στη συνέχεια ο Ρισόν Χολμς στο ίδιο «νεκρό σημείο» της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός σέντερ μάλιστα βρέθηκε εκτός εαυτού μετά τη συνομιλία που είχε με τον Βασίλη Πιτσίλκα, όπου διαμαρτυρήθηκε για τη φάση με τον Αμίν Νουά, όπου θεωρεί πως του έγινε φάουλ, το οποίο δεν του δόθηκε και προκάλεσε την αντίδραση του Έργκιν Άταμαν, ο οποίος αποβλήθηκε.

Ο Ρισόν Χολμς πηγαίνοντας προς τον πάγκο ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και ξέσπασε στις καρέκλες που βρήκε μπροστά του. Μάλιστα, ο Ντίνος Μήτογλου πήγε να τον ηρεμήσει, όμως οι διαιτητές είδαν την αντίδραση του και τον απέβαλλαν.

Ο Αμερικανός σέντερ πήγε στα αποδυτήρια και το γεγονός αυτό περιόρισε σημαντικά τις λύσεις της ομάδας του στη ρακέτα.