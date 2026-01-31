Σάκοτα: «Θα ανέβουν κι άλλο Νάναλι και Μπράουν»

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην έδρα της ΑΕΚ τους Νάναλι και Μπράουν.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Κολοσσού και έφτασε τις 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ για τη σημασία της έδρας και αναφέρθηκε στην κατάσταση των Νάναλι και Μπράουν.

«Έχουμε κάποια στοιχεία, παίζουμε καλή άμυνα, το πρόβλημα είναι η συμμετοχή, σήμερα είχαμε 8 παίκτες.Τα παιδιά έχουν στο μυαλό τους τα παιχνίδια που έρχονται και με λάθος νοοτροπία ήθελαν να προστατεύσουν τον εαυτό τους στην αρχή. Μετά έπρεπε να ξοδέψουμε δυνάμεις για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Η Ρόδος είναι πολύ καλή ομάδα στα ριμπάουντ και τρίποντα, τα ριμπάουντ τα βελτιώσαμε αλλά είχαμε πρόβλημα σε κάποιες φάσεις ιδιαίτερα με 3 λάθη. Είχαμε 9 λάθη στο δεύτερο μέρος, είναι κάτι που δεν επιτρέπεται, είχαμε να δώσουμε 6 παιχνίδια στην έδρα μας στο 2ο γύρο και ξέρουμε ότι έχει σημασία να προστατεύσουμε την έδρα μας για να πάρουμε τη θέση που θέλουμε στο τέλος», ανέφερε αρχικά.

Για Νάναλι και Μπράουν: Θέλουν λίγο χρόνο , ο Νάναλι έκανε χθες μόνο μια προπόνηση πρώτη φορά με ρυθμό, είμαστε ευχαριστημένοι, στη συνέχεια θα ανεβεί κι άλλο όπως και ο Μπράουν θα είναι χρήσιμος».