Εντιάι: «Τρελός ο κόσμος του Ολυμπιακού, όλοι με εμπιστεύονται»

Ο Εντίαι ήταν πρωταγωνιστής κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και έδειξε την χαρά του για τον τρόπο που τον εμπιστεύονται όλοι στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό του IBT CRETE 2026 με 87-77, σε ματς που ο Εμπάι Εντιάι ξεχώρισε με 16 πόντους, ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Ο παίκτης των Πειραιωτών μίλησε μετά το ματς και έδειξε πόσο του αρέσει που είναι παίκτης του Ολυμπιακού.

«Είχαμε μόνο μία ομαδική προπόνηση και μετά το πρώτο μου παιχνίδι. Μου αρέσει πολύ η ομάδα. Όλοι με εμπιστεύονται, με καλοδέχθηκαν. Έδωσα το 100% μου στο παιχνίδι. Πρώτα στην άμυνα και μετά πήρα ότι μου έδωσε η επίθεση.

Δουλεύω πολύ το σουτ, όμως πρώτο μέλημά είναι η άμυνα. Στηρίζω πολλά εκεί. Έχουμε πολλούς σπουδαίους παίκτες στην επίθεση. Αν έχω ένα lay up ή ένα ελεύθερο σουτ, θα το πάρω.

Πρώτα από όλα μου αρέσει ο κόσμος. Ο κόσμος είναι τρελός. Η ατμόσφαιρα είναι τρομερή. Ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο club, με σπουδαίους παίκτες. Μαθαίνω από τον Σάσα Βεζένκοβ, που είναι ο MVP και τον Εβάν Φουρνιέ. Γνωρίζω τον Φουρνιέ, με βοηθάει πολύ. Είναι ωραίος τύπος. Όλοι είναι, ήταν τα λόγια του.