Η Μύκονος έκανε δικό της το προτελευταίο εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Ένα εισιτήριο απομένει. Αυτό είναι το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Σε ένα ματς... θρίλερ η Μύκονος κατάφερε να επικρατήσει της Καρδίτσας με 76-75 με τον Σκουλίδα να ευστοχεί σε τρίποντο πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και να στέλνει την ομάδα του στο Final 8 του Κυπέλλου.

Έτσι αναδείχθηκε και το προτελευταίο ζευγάρι της διοργάνωσης με τον Ηρακλή να αντιμετωπίζει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Ένα εισιτήριο μένει για να διεκδικηθεί ανάμεσα στον Προμηθέα και το Μαρούσι στις 4/2 και ώρα 18:00. Ο νικητής θα αναμετρηθεί με τον Άρη στα προημιτελικά.

Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας ή Μαρούσι - Άρης

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Ηρακλής - Μύκονος

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου