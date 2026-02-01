Τα highlights από τον θρίαμβο του Άρη επί του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Παλέ!

Άρης-Παναθηναϊκός: Τα highlights από τη νίκη των «κίτρινων»
Ο Άρης υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο, επικρατώντας με 102-95 σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από ένταση και αποβολές. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν στην παράταση, υποχρεώνοντας την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα.
Ο Λευτέρης Μποχωρίδης πέτυχε καθοριστικό τρίποντο για τον Άρη λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξέσπασε στο Instagram, ζητώντας την παραίτηση όλων.
Από την πλευρά του, ο Ρίτσαρντ Σιάο πανηγύρισε έντονα τη νίκη, κάνοντας high-five με όλους τους παίκτες και παίρνοντας αγκαλιά τον Κώστα Αντετοκούνμπο! «Είναι από τις νίκες που δίνουν ελπίδα», ανέφερε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και MVP των «κίτρινων».
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα στο Αλεξάνδρειο.
