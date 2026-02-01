Τα highlights από τον θρίαμβο του Άρη επί του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Παλέ!

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να πανηγυρίζει έξαλλα στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο.

Ο Άρης υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο, επικρατώντας με 102-95 σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από ένταση και αποβολές. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν στην παράταση, υποχρεώνοντας την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα.

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης πέτυχε καθοριστικό τρίποντο για τον Άρη λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξέσπασε στο Instagram, ζητώντας την παραίτηση όλων.

Από την πλευρά του, ο Ρίτσαρντ Σιάο πανηγύρισε έντονα τη νίκη, κάνοντας high-five με όλους τους παίκτες και παίρνοντας αγκαλιά τον Κώστα Αντετοκούνμπο! «Είναι από τις νίκες που δίνουν ελπίδα», ανέφερε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και MVP των «κίτρινων».

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα στο Αλεξάνδρειο.