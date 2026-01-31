Δείτε πώς έφτασε ο Ηρακλής στην επικράτηση επί της Καρδίτσας για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στο κατάμεστο «Ιβανώφειο», ο Ηρακλής επικράτησε της Καρδίτσας με 93-73.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς είχε ως καλύτερο τον Δημήτρη Μωραΐτη ο οποίος τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

Με αυτή τη νίκη ο Ηρακλής έφτασε αισίως στο 7-8 ρεκόρ ενώ η Καρδίτσα μετράει αντίστοιχα 4-12.