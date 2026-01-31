Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο σε όλη την ομάδα.

Μετά τη νίκη στη Λυών επί της Βιλερμπάν, οι «πράσινοι» ταξίδεψαν απευθείας για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν από τον Άρη (01/02, 16:00) στο «Αλεξάνδρειο» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στο περιθώριο της παραμονής της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος».

Άπαντες έδωσαν το «παρών» λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τους «κιτρίνους» ενώ στη συνέχεια ακολουθεί δύσκολη εβδομάδα στην Euroleague καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του διπλή αγωνιστική και δύο ματς-φωτιά απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης (03/02, 21:15) στο «Telekom Center Athens» και Παρτίζαν (05/0/2, 21:30) στο Βελιγράδι.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κώστας Σλούκας αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Βιλερμπάν με 26 πόντους, 9 ασίστ, 3 ριμπαόυντ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη και 6 κερδισμένα φάουλ σε 27:45 λεπτά συμμετοχής.