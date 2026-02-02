Πρόεδρος Πανιωνίου: «Ο Πάπας έβρισε τον Χριστοδούλου»
Και... τρίτο ημίχρονο είχε το ματς του Πανιωνίου με το Μαρούσι. Ο εκ των προέδρων των κυανέρυθρων, Παναγιώτης Ηλιάδης κατήγγειλε μέσω ανάρτηση πως ο Πάπας έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου. Ο Πάπας έπαιζε στη αρχή της σεζόν στον Πανιώνιο.
Η ανάρτηση του Ηλιάδη
Δε σχολιάζουμε συχνά, ως Πρόεδροι της ΚΑΕ Πανιώνιος, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ένα συγκεκριμένο σχόλιο αναφορικά με τη συμπεριφορά Κ ΤΗΝ ΥΒΡΗ του αθλητή κ Παπαθανασίου(Pappas) του ΜΑΡΟΥΣΙ CHERRY προς τον GM της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κ Φάνη Χριστοδούλου, όταν ο τελευταίος έδωσε το χέρι, του, ως είθισται στον αθλητισμό, στον αθλητή, μετά το πέρας του εν λόγω αγώνα.
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ κ Παπαθανασίου, είσαστε ανάξιος να μιλάτε έτσι σε έναν από τους κορυφαίους ανθρώπους του αθλήματος.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΑΜΕΣΑ …
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ…».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.