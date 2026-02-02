Πρόεδρος Πανιωνίου: «Ο Πάπας έβρισε τον Χριστοδούλου»

Ο εκ των προέδρων του Πανιωνίου, Παναγιώτης Ηλιάδης με ποστάρισμα του κατήγγειλε πως ο Τζορτζ Πάπας έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου

Και... τρίτο ημίχρονο είχε το ματς του Πανιωνίου με το Μαρούσι. Ο εκ των προέδρων των κυανέρυθρων, Παναγιώτης Ηλιάδης κατήγγειλε μέσω ανάρτηση πως ο Πάπας έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου. Ο Πάπας έπαιζε στη αρχή της σεζόν στον Πανιώνιο.

Η ανάρτηση του Ηλιάδη

Δε σχολιάζουμε συχνά, ως Πρόεδροι της ΚΑΕ Πανιώνιος, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ένα συγκεκριμένο σχόλιο αναφορικά με τη συμπεριφορά Κ ΤΗΝ ΥΒΡΗ του αθλητή κ Παπαθανασίου(Pappas) του ΜΑΡΟΥΣΙ CHERRY προς τον GM της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κ Φάνη Χριστοδούλου, όταν ο τελευταίος έδωσε το χέρι, του, ως είθισται στον αθλητισμό, στον αθλητή, μετά το πέρας του εν λόγω αγώνα.

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ κ Παπαθανασίου, είσαστε ανάξιος να μιλάτε έτσι σε έναν από τους κορυφαίους ανθρώπους του αθλήματος.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΑΜΕΣΑ …

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ…».