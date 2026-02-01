Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέσπασε στο Instagram, κατά Αταμάν και παικτών, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη, ζητώντας παραιτήσεις!

Ο Άρης υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα, και ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων», Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέσπασε κατά πάντων!

Με story στο Instagram, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο Αλεξάνδρειο, o Γιαννακόπουλος ζήτησε την παραίτηση όλων. Ακόμη και του προπονητή, Εργκίν Αταμάν, στον οποίο μέχρι πρότινος εξέφραζε την πλήρη στήριξή του!

Το μηνυμα του στο Instagram: «Προπονητές, βοηθοί προπονητές, όλοι σας... Δεν έχετε ιδέα πού παίζετε, ε; Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός! Ελπίζω πως όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να επιστρέψετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι! Και όλοι οι παίκτες μαζί! Παίκτες, προπονητές, βοηθοί προπονητές, είστε ξεφτιλισμένοι, και όταν γυρίσετε στην Αθήνα, θα έπρεπε να παραιτηθείτε όλοι σας! Ντροπή σας ρε! Φτου σας!

Και δεν ακούω τίποτα, ούτε για Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις, ούτε για τίποτα. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος πια! Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που είσαστε! Άντε μπράβο».