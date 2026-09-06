Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στον τελικό του «CRETE IBT» στο Ηράκλειο της Κρήτης με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να γνωρίζει την αποθέωση μετά τη λήξη του ματς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθεώθηκε στην Κρήτη από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και ανταπέδωσε με ζεστό χειροκρότημα! Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στον τελικό του «CRETE IBT» στο Ηράκλειο και αναδείχθηκαν νικητές του τουρνουά, εκκινώντας υποδειγματικά την περίοδο της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά το τέλος του ματς, ο κόουτς Μπαρτζώκας άκουσε τις επευφημίες των φιλάθλων της ομάδας και ανταπέδωσε την αγάπη τους και τον σεβασμό, χαιρετώντας τους με θερμό χειροκρότημα.

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