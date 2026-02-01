Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε «σιωπή» μετά τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού αποθεώνοντας τον αδερφό του, Κώστα.

Ο Άρης ήταν επιβλητικός και στο... καμίνι που είχε μετατραπεί το Αλεξάνδρειο, κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 102-95 στην παράταση σε ένα ματς που πρωταγωνίστησαν οι εντάσεις και αποβολές.

O Κώστας Αντετοκούμπο ήταν από εκείνους που διακρίθηκαν στην αναμέτρηση ολοκληρώνοντας το ματς με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 6 μπλοκ (!) με μόλις 1 λάθος, έτσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να τον αποθεώσει μέσω Instagram story στον προσωπικό του λογαριασμό.

Συγκεκριμένα ανέβασε ένα ποστ του Άρη που απεικόνιζε τον αδερφό του βάζοντας τα χαρακτηριστικά emoji ζητώντας σιωπή μετά τη σπουδαία επικράτηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης και της φοβερής εμφάνισης του Κώστα.