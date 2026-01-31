Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Περιστέρι και έφτασε στη νίκη με 94-71, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, ο οποίος τελείωσε το ματς με 16 τρίποντα, πάτησε γκάζι και ξέφυγε, με το Περιστέρι να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό των γηπεδούχων.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 16-0, ενώ το Περιστέρι υποχώρησε στο 6-9.
Σπουδαία εμφάνιση από τον Πίτερς, με τον Αμερικανό να σταματά στους 29 πόντους! Ο Φουρνιέ πρόσθεσε 11, ενώ από 10 είχαν οι Γουόρντ και Λαρεντζάκης.
Ο Χάρις με 16 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Περιστερίου.
Ολυμπιακός - Περιστέρι: Το ματς
Ο Ολυμπιακός, με όπλο τα τρίποντα του Γουόκαπ, πήρε τα ηνία και στο 3’ το σκορ ήταν ήδη 13-7. Ο Ντόρσεϊ βρήκε κι εκείνος σκορ από μακριά για το 17-12 όμως το δεύτερο φάουλ του Νίκολα Μιλουτίνοφ επέτρεψε στο Περιστέρι να μειώσει (17-16, 6’). Το καλάθι του Χάρις για το 22-23, έβαλε για πρώτη φορά το Περιστέρι σε θέση οδηγού, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 24-27.
Το Περιστέρι συνέχισε να διατηρεί το προβάδισμα και στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου (26-29, 12΄), για να έρθει το πρώτο καλάθι του Κόρι Τζόσεφ με την ομάδα του Πειραιά και μάλιστα τριών πόντων, για την ισοφάριση (29-29). Λαρεντζάκης και Φουρνιέ ανέβασαν το σερί στο 7-0 και το σκορ στο 33-29 (15’), όμως το Περιστέρι απάντησε με ένα δικό του 5-0 για το νέο προσπέρασμα (33-34, 17’). Ένα 11-0 του Ολυμπιακού έκανε το σκορ 44-34, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 44-38.
Ο Νίκολς με τρίποντο κράτησε κοντά το Περιστέρι στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, όμως μετά το 49-45 (22’), ο Ολυμπιακός πάτησε γερά το γκάζι και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Με σερί 18-0 οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το σκορ 67-45 (29’), ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με 20+, χάρη σε τρίποντο του Τζόσεφ.
Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 67-48, με το τέταρτο να μοιάζει με τυπική διαδικασία για τις δύο ομάδες. Εν τέλει, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε στο 94-71, με τον Ολυμπιακό να παίρνει την 16η νίκη του στην Stoiximan GBL και να παραμένει αήττητος.
MVP: Ο Άλεκ Πίτερς έπαιξε και για τον τιμωρημένο Σάσα Βεζένκοβ. Ο Αμερικανός σταμάτησε στους 29 πόντους, έχοντας 4 τρίποντα και 27 στην αξιολόγηση. Ο
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σι Τζέι Χάρις με 16 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Περιστερίου.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 16/36 τρίποντα του Ολυμπιακού.
Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71.
