Μπαρτζώκας: «Ο Τζόσεφ γνωρίζει καλά το παιχνίδι και παίζει απλά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μεταξύ άλλων για τον Κόρι Τζόσεφ και το ντεμπούτο στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο μισό του αγώνα με το Περιστέρι και έφτασε σε μια εύκολη επικράτησε με 94-71.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στην flash interview μετά το τέλος είπε αρχικά ότι «ήμασταν πολύ πιο σοβαροί στο δεύτερο ημίχρονο, φυσικά και το Περιστέρι ήταν δύσκολο να παίξει στον ίδιο ρυθμό μέχρι τέλους.Πιστοποίησε και την άνοδο του ελληνικούπρωταθλήματος, είναι μια καλή ομάδα και όλες οι ομάδες έχουν καλό πλάνο, παίζουν σκληρά, παίζουν με ταχύτητα, έχουν καλούς ξένους και οι Έλληνες αρχίζουν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο. Επομένως οι παίκτες μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί αυτά τα ματς να λήγουν με τέτοιες διαφορές αλλά χρειάζεται να καταβάλλεις προσπάθεια που είναι πολύ σημαντικό».

Ενώ στάθηκε και στην αυτοπεποίθηση που δείχνει να έχει η ομάδα του: «Eντάξει όταν κερδίζεις στα παιχνίδια έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πλάνο είναι φυσιολογικό, αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες του κόσμου αλλά αυτά ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα τωρα στη EuroLeague και κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Φεύγουμε αύριο για Ντουμπάι, παίζουμε μετά με τη Μπολόνια, είδατε κέρδισε τη Μονακό εκτός, είναι όλες καλές ομάδες και όλες κυνηγούν τα θετικά αποτελέσματα. Επομένως όσες αγωνιστικές έχουν μείνει και στην EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ κρίσιμα για εμάς».

Όσο για Κόρι Τζόσεφ: «Ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι και παίζει πολύ απλά, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τον τρόπο που παίζουμε. Ψάχνει να βρει τον ανοιχτό παίκτη και είναι ανιδιοτελής και δεν ειναι εγωιστής. Ταυτόχρονα είναι καλός αμυντικός στη μπάλα και παίζει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι δείχνει το σώμα του. Νομίζω λοιπόν πως όταν γυρίσει και ο Μόντε Μόρις, έχουμε και τον Φρανκ Νιλικίνα, σε αυτη τη θέση θα έχουμε πολλές λύσεις».