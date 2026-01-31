ΑΕΚ - Κολοσσός: Τα highlights της νίκης της Ένωσης (vid)
Η ΑΕΚ είναι ασταμάτητη και έφτασε τις 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Για άλλη μια φορά η Ένωση βρήκε τις λύσεις και συνεχίσει με το πόδι στο... γκάζι πριν το εκτός έδρας κόντρα στην Τόφας.
Πολύτιμοι Τζέιμς Νάναλι και Γκρεγκ Μπράουν, με τον πρώτο να έχει 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ και τον δεύτερο 15 ποντους, 10 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Εξαιρετικοί ξανά οι Μπάρτλεϊ και Γκρέι με 15 και 16 πόντους αντίστοιχα.
Δείτε τα highlights του ματς
