Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Gazzetta, η ήττα από τον Άρη φαίνεται ότι έχει φέρει για πρώτη φορά «στα σχοινιά» τον Τούρκο τεχνικό, τον οποίο το τελευταίο διάστημα στήριζε μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η κακή εικόνα του Παναθηναϊκού στο 2026 και η υποχώρηση στην βαθμολογία τη Euroleague (ρεκόρ 3-4 την αλλαγή του χρόνου), οι φημολογούμενες άσχημες σχέσεις με αρκετούς παίκτες (λόγω του ότι συχνά-πυκνά τους έβγαζε στην σέντρα), η αλήθεια είναι ότι στο εσωτερικό της ομάδας, είχαν προκαλέσει μεγάλη αμφισβήτηση ως προς το πρόσωπο του Εργκίν Άταμαν.

Η γλώσσα του σώματος των περισσότερων παικτών (με φωτεινή εξαίρεση τον Κώστα Σλούκα) στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Βιλερμπάν, άλλωστε, «μίλησε» από μόνη της. Οι «πράσινοι» μπορεί να επέστρεψαν στις νίκες, αλλά η φτωχή αγωνιστική εικόνα τους απέναντι σε έναν αντίπαλο με πολύ χαμηλές δυνατότητες, έβγαλε για τα καλά στην επιφάνεια ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι ίσως ο Τούρκος τεχνικός ίσως να έχει χάσει τον έλεγχο της ομάδας. Και κυρίως τις σχέσεις με τους παίκτες, τους οποίους, ειδικά φέτος, έχει βγάλει πολλές φορές στην... σέντρα.

Παρά τον έντονο σκεπτικισμό που επικρατούσε σε όλο το «πράσινο» στρατόπεδο για την πορεία του «επτάστερου» σε μία κομβική χρονιά, στην οποία θα φιλοξενήσει το Final 4 μέσα στο σπίτι του, ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού» ήταν ο μόνος που στήριζε τον 60χρονο τεχνικό. Ακόμα και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens»κ απευθύνθηκε περισσότεροο στους παίκτες στην ομιλία που έκανε μία ημέρα αργότερα στην προπόνηση και όχι στην τεχνική ηγεσία.

Άλλωστε το είχε αποδείξει έμπρακτα με τις αναρτήσεις του όσον αφορά τη στήριξή του στον Εργκίν Άταμαν! Όχι μόνο επειδή πριν από δύο χρόνια του έφερε το έβδομο και αποκαθήλωσε τον Ολυμπιακό από τον θρόνο του πρωταθλητή, αλλά επειδή πραγματικά τον πίστευε!

Η δεύτερη εγχώρια εφετινή ήττα του Παναθηναϊκού στο “Nick Galis Hall” και η διαφαινόμενη απώλεια της πρωτιάς στην κανονική περίοδο, όλα δείχνουν ότι ίσως και να ήταν η σταγόνα που ξεχώρισε το ποτήρι της εμπιστοσύνης για την θέση του Άταμαν στον «πράσινο» πάγκο. Κάτι που αναμένεται να φανεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όμως, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος προέτρεψε παίκτες και προπονητές να παραιτηθούν, όση παρόρμηση και αν αναβλύζει, είναι ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά κάτι που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης:

Είναι η πρώτη φορά που καταφέρεται δημόσια εναντίον του προπονητή, που ο ίδιος διατήρησε πέρυσι το καλοκαίρι στην θέση του (παρά το αποτυχημένο κλείσιμο της σεζόν) και στήριξε όσο κανένας άλλος το τελευταίο διάστημα στο οποίο το πρόσωπο που παρουσιάζει η ομάδα, απέχει παρασάγγας από το επιθυμητό.

Και επειδή όλα συγκλίνουν ότι την δεδομένη στιγμή ο οργανισμός χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ και τα «σπασμένα» πέφτουν πάντα πάνω στον «στρατηγό» (από την άποψη ότι οι παίκτες δεν μπορούν να φύγουν), φαίνεται ότι η απόφαση «συναινετικής» απομάκρυνσης-παραίτησης του 3 φορές πρωταθλητή Ευρώπης φαντάζει ως πιθανό και υπαρκτό σενάριο από ποτέ και αυτό για το καλό της ομάδας. Άλλωστε είναι και η πρώτη φορά επί εποχής Άταμαν που οι «πράσινοι» διανύουν μια τέτοια κρίση και η οποία δεν συνάδει με τις δυνατότητες, το μπάτζετ, το ρόστερ και το αναμφισβήτητο ταλέντο που υπάρχει μέσα στην ομάδα.

Συναινετική, επειδή – σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε – ο Άταμαν εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει στον Παναθηναϊκό μετά το ερχόμενο καλοκαίρι. Έστω κι αν έχει συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο.

Ίσως αυτό να σχετίζεται με το ότι η Αναντολού Εφές δεν έδωσε στον αντικαταστάτη του Κοκόσκοφ (Πάμπλο Λάσο) ενάμιση χρόνο συμβόλαιο, αλλά τον υπέγραψε μόνο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ίσως, όμως και όχι! Αυτό θα φανεί το επόμενο το διάστημα.

Η ουσία φαίνεται να συνίσταται στο ότι Εργκίν Άταμαν, ίσως να ζυγίζει το ενδεχόμενο να υποβάλλει την παραίτησή του στην διοίκηση της ομάδας και σε αυτό το σενάριο, η λογική λέει ότι οι δύο πλευρές θα χωρίσουν κοινή συναινέσει, με την προϋπόθεση ότι θα πάρει κάποια αξιοπρεπή αποζημίωση. Αν και πάλι κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για τίποτα καθώς οι εξελίξεις τρέχουν και αλλάζουν από ώρα σε ώρα.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει η επόμενη μέρα, αν και εφόσον αποχωρήσει τελικά ο 60χρονος προπονητής; Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι ο Χρήστος Σερέλης, συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να οδηγήσει την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν αν και πάλι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά. Άλλωστε, το έχει κάνει και στο παρελθόν και έχει και την υποστήριξη των παικτών. Και ίσως να μην ήταν τυχαία η αφύπνιση όλων στο Αλεξάνδρειο, όταν αποβλήθηκε ο Αταμάν.

Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί στις σκέψεις του ανθρώπου που ορίζει τις τύχες του «επτάστερου» την δεδομένη στιγμή. Το τι θα συμβεί, θα φανεί τις επόμενες ώρες. Άλλωστε, από την Δευτέρα (02/02), ο Παναθηναϊκός αρχίζει την προετοιμασία του για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Ρεάλ, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (03/02, 21.15) στο "Telecom Center Athens".