Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Ηγέτης Νάναλι, τρελός αθλητής Μπράουν, soft touch Φίζελ»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη επί του Κολοσσού και αποθέωσε τους Νάναλι, Μπράουν και Φίζελ, ενώ στάθηκε στη χημεία που προσπαθεί να χτίσει η ΑΕΚ.

Σε εκπληκτική κατάσταση είναι η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα και δεν μπορεί να τη νικήσει κανείς. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε και του Κολοσσού για τη Stoiximan GBL και έφτασε τις 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αποτελεί τον πιο σταθερό παίκτη της Βασίλισσας στο σκοράρισμα από το ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας αποδείξει ήδη την αξία και δικαιώνοντας απόλυτα την επιλογή της Ένωσης το καλοκαίρι να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα. Ένας παίκτης που δίνει σημαντικές λύσεις τόσο στην άμυνα, όσο και στον τομέα των ριμπάουντ και των ασίστ. Φυσικά η δύναμη του είναι το σκοράρισμα.

Ο Αμερικανός περιφερειακός τελείωσε την αναμέτρηση με τους Ροδίτες, έχοντας 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και 13 στην αξιολόγηση. Μετά το τέλος μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε στη χημεία που χτίζεται.

Αναφέρθηκε στην επίδραση των Νάναλι, Μπράουν και Φίζελ, ενώ στάθηκε και στην ικανότητα του στο σκοράρισμα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα που δίνει στην ΑΕΚ. Δεν παρέλειψε να μιλήσει για το δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Τόφας στην Τουρκία την Τρίτη.

Για τις 8 σερί νίκες της ΑΕΚ: «Παίζουμε πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Μας βοηθάνε πολύ και τα παιδιά που δεν έχουν πολλές μέρες στην ομάδα. Ο Νάναλι, ο Μπράουν και ο Φίζελ. Θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Χτίζουμε τη χημεία μας. Είναι ωραίο που παίρνουμε τις νίκες και που γύρισαν οι τραυματίες. Στρέφουμε την προσοχή μας στα επόμενα ματς».

Για την επίδραση των Νάναλι, Μπράουν και Φίζελ: «Φέρνουν πολλά στο... τραπέζι. Αν δούμε την καριέρα του Νάναλι, είναι σπουδαίος σκόρερ και ηγέτης. Για τον Μπράουν είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ένας από τους πιο τρελούς αθλητές που έχω δει. Ακόμα δεν έχει φτάσει στο 100% των όσων μπορεί να δώσει. Εξαιρετική προσθήκη για την ΑΕΚ. Ο Φίζελ έχει εμπειρία από το BCL και γίνεται όλο και καλύτερος. Έχει το soft touch και φέρνει κάτι διαφορετικό».

«Είμαι επαγγελματίας και δουλεύω σκληρά»

Για την εκπληκτική σταθερότητα από το ξεκίνημα της σεζόν: «Είμαι επαγγελματίας, δουλεύω σκληρά. Πολλές φορές με μαρκάρουν οι κορυφαίοι αμυντικοί του αντιπάλου και έτσι πρέπει να βρω τρόπο να βοηθήσω την ομάδα. Εκτός από το να σκοράρω, θέλω να βγάζω και ελεύθερα σουτ για τους συμπαίκτες μου. Να βοηθάω και στη δημιουργία. Απόψε δεν σούταρα με καλό ποσοστό. Προσπάθησα να βοηθήσω με ριμπάουντ και ασίστ».

Για το δύσκολο ματς που έρχεται στην Τόφας: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί το ματς θα είναι απαιτητικό. Θέλουμε να μείνουμε στην πρώτη θέση του ομίλου. Το να παίζεις εκτός έδρας είναι πάντα δύσκολο. Δύσκολο να παίζεις στην Τουρκία. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ο καθένας από την πλευρά του για να φτάσει η ΑΕΚ σε άλλη μια νίκη».