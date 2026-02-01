Άρης - Παναθηναϊκός 102-95: Ψυχωμένοι Θεσσαλονικείς υπέταξαν το τριφύλλι στην παράταση σε ένα παιχνίδι με αποβολές

Ευτυχία Οικονομίδου

bet365

Ο Άρης ήταν επιβλητικός και στο... καμίνι που είχε μετατραπεί το Αλεξάνδρειο, κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 102-95 στην παράταση σε ένα ματς που πρωταγωνίστησαν οι εντάσεις και αποβολές.

Ο Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο Nick Gallis Hall για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε μία αναμέτρηση με ένταση και αρκετά προβλήματα. Οι Θεσσαλονικείς με «όπλο» την ενέργειά τους επικράτησαν με 102-95 στην παράταση.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για τους «πράσινους» στο πρωτάθλημα που υποχώρησαν στο 14-2 με τον Άρη να ανεβαίνει στο 8-7 της βαθμολογίας.

Άρης - Παναθηναϊκός: Το ματς

Με την έναρξη του αγώνα, ο Άρης εμφανίστηκε ιδιαίτερα εύστοχος, παίζοντας με καθαρό μυαλό στην επίθεση. Οι γηπεδούχοι σημάδευαν το low post, αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο την ώρα που ο Παναθηναϊκός κρατήθηκε επιθετικά από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έφτασε γρήγορα στους 9 πόντους. Ο Νούα δυσκολευόταν να περιορίσει τον Ισπανό, που έβρισκε συνεχώς λύσεις. Ο Άρης σούταρε καλά από την περιφέρεια (4/7 τρίποντα), ωστόσο ο Παναθηναϊκός παρέμενε κοντά στο σκορ χάρη στα επιθετικά ριμπάουντ (4) και πέρασε μπροστά με τη βοήθεια του Γκραντ (22-23).

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 7-0 μέσα σε 1’37”. Ο Άρης «κόλλησε» επιθετικά απέναντι στην καλή άμυνα των «πρασίνων», που έφτασαν μέχρι το +8 (24-32). Οι γηπεδούχοι έδωσαν μπάλες στον Νούα, που αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς στην επίθεση την ώρα που ο Παναθηναϊκός μετρούσε 4/6 τρίποντα. Ο Άρης απάντησε με σερί 9-0, έχοντας πρωταγωνιστή τον Νούα στην επίθεση και τον Μποχωρίδη στην άμυνα για το 37-35. Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν ελεύθερα σουτ, αλλά δεν κατάφεραν να τα αξιοποιήσουν. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια (42-42).

 

Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης πήρε τον έλεγχο και προηγήθηκε με 59-50 (τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς) με 11-0 σερί, έπειτα και από το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο. Ο Σορτς αστόχησε και στις δύο βολές, με τον Παναθηναϊκό να έχει μέχρι εκείνο το σημείο 10/19, ενώ ο Όσμαν μείωσε για το 61-56. Ο Μποχωρίδης ευστόχησε για το 63-56 διατηρώντας τον Άρη μπροστά στο σκορ πριν την τελευταία περίοδο.

Το πολύ κακό δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού φαίνεται να του στοιχίζει και στη συνέχεια με τον Άρη να διατηρεί την κυριαρχία του 6 λεπτά πριν το φινάλε (69-61). Με 1-7 επιμέρους σκορ η ομάδα του κόουτς Άταμαν κατέβασε τη διαφορά στους 3 πόντους (69-66). Ο Άντζουσιτς ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο απαντώντας με τον Μήτρου-Λονγκ να ακολουθεί βάζοντας τον Άρη ξανά στο +9 (75-66). Ένταση προκλήθηκε ξανά μετά από φάουλ που ζήτησε ο Αταμαν από τον Νούα στον Χολμς, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το γήπεδο ο Τούρκος προπονητής. Ο Άρης κρατούσε το παιχνίδι στα χέρια του. +13 και η μπάλα στα χέρια του με κάτι περισσότερο από 4 λεπτά για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έβρισκε λύσεις από τον Όσμαν για να μειώσει στους 9 (83-74). Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο 15 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ισοφάρισε το ματς (87-87), έστειλε το ματς στην παράταση διατηρώντας στη ζωή τον Παναθηναϊκό.

Στην παράταση, ο Άρης είχε το πάνω χέρι με επίμερους 8-2 ανακτώντας και πάλι το προβάδισμα (95-90). Όλοι οι πόντοι του Παναθηναϊκού ήταν από τις βολές στον έξτρα χρόνο. Ο Μποχωρίδης ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο που ουσιαστικά έκρινε και το αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.δ.), 102-95

O MVP... Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τι Τζέι Σορτς με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 16 χαμένες βολές του Παναθηναϊκού.

TO AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στην έδρα του με 82-77.

Panathinaikos AKTORMINPTSFG2PT3PTFTREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
#PlayerM/A%M/A%M/A%M/A%ODT
6Cedi Osman32:49155/1338%3/650%2/728%3/742%02221204-68
8Richaun Holmes21:1962/825%2/825%0/00%2/450%33603003-131
22Jerian Grant38:02154/944%3/650%1/333%6/966%01132102-510
27Vasilis Toliopoulos14:5262/366%0/00%2/366%0/00%00030002-18
41Juancho Hernangomez34:16165/1050%2/450%3/650%3/475%291111032-1124
0TJ Shorts23:34166/875%6/785%0/10%4/757%02242105-316
5Panagiotis Kalaitzakis5:4800/10%0/00%0/10%0/00%0110000240
10Kostas Sloukas9:4131/333%0/00%1/333%0/00%01113002-40
17Nikolaos Rogavopoulos19:29104/757%2/366%2/450%0/10%23540102-716
20Alex Samontourov13:3331/250%1/250%0/00%1/250%2131000355
44Konstantinos Mitoglou5:5721/250%1/250%0/00%0/00%0001100011
77Omer Yurtseven5:4130/20%0/20%0/00%3/475%2131001255
TOTAL2009531/6845%20/4050%11/2839%22/3857%1325382114543396

Aris Thessaloniki BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Elijah Mitrou-Long34:29249/1275%5/683%4/666%2/2100%066241001526
3Bryce Jones27:36165/955%3/742%2/2100%4/4100%11261001919
5Abdoulaye Nkoua34:11197/1450%7/1258%0/20%5/771%4610010011419
33Dragan Andusic25:28111/714%0/00%1/714%8/988%03324100-96
37Kostas Antetokounmpo31:56113/475%3/475%0/00%5/862%134311601620
1Christos Chatzilamprou0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9Michalis Tsairélis2:4100/00%0/00%0/00%0/00%00002000-30
10James Forrester7:5610/20%0/20%0/00%1/250%12304212-74
11Stelios Poylianitis12:2521/1100%1/1100%0/00%0/00%00011000-12
13Lefteris Bochoridis17:4262/728%1/333%1/425%1/250%04421100126
25R. Harrell17:4594/666%3/3100%1/333%0/00%03331000-512
98Arnoldas Kulboka12:5031/425%0/10%1/333%0/00%00000000-60
Team / Coaches42620
TOTAL20010233/6650%23/3958%10/2737%26/3476%1130411916674118
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα