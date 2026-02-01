Ο Άρης ήταν επιβλητικός και στο... καμίνι που είχε μετατραπεί το Αλεξάνδρειο, κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 102-95 στην παράταση σε ένα ματς που πρωταγωνίστησαν οι εντάσεις και αποβολές.

Ο Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο Nick Gallis Hall για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε μία αναμέτρηση με ένταση και αρκετά προβλήματα. Οι Θεσσαλονικείς με «όπλο» την ενέργειά τους επικράτησαν με 102-95 στην παράταση.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για τους «πράσινους» στο πρωτάθλημα που υποχώρησαν στο 14-2 με τον Άρη να ανεβαίνει στο 8-7 της βαθμολογίας.

Άρης - Παναθηναϊκός: Το ματς

Με την έναρξη του αγώνα, ο Άρης εμφανίστηκε ιδιαίτερα εύστοχος, παίζοντας με καθαρό μυαλό στην επίθεση. Οι γηπεδούχοι σημάδευαν το low post, αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο την ώρα που ο Παναθηναϊκός κρατήθηκε επιθετικά από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έφτασε γρήγορα στους 9 πόντους. Ο Νούα δυσκολευόταν να περιορίσει τον Ισπανό, που έβρισκε συνεχώς λύσεις. Ο Άρης σούταρε καλά από την περιφέρεια (4/7 τρίποντα), ωστόσο ο Παναθηναϊκός παρέμενε κοντά στο σκορ χάρη στα επιθετικά ριμπάουντ (4) και πέρασε μπροστά με τη βοήθεια του Γκραντ (22-23).

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 7-0 μέσα σε 1’37”. Ο Άρης «κόλλησε» επιθετικά απέναντι στην καλή άμυνα των «πρασίνων», που έφτασαν μέχρι το +8 (24-32). Οι γηπεδούχοι έδωσαν μπάλες στον Νούα, που αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς στην επίθεση την ώρα που ο Παναθηναϊκός μετρούσε 4/6 τρίποντα. Ο Άρης απάντησε με σερί 9-0, έχοντας πρωταγωνιστή τον Νούα στην επίθεση και τον Μποχωρίδη στην άμυνα για το 37-35. Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν ελεύθερα σουτ, αλλά δεν κατάφεραν να τα αξιοποιήσουν. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια (42-42).

Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης πήρε τον έλεγχο και προηγήθηκε με 59-50 (τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς) με 11-0 σερί, έπειτα και από το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο. Ο Σορτς αστόχησε και στις δύο βολές, με τον Παναθηναϊκό να έχει μέχρι εκείνο το σημείο 10/19, ενώ ο Όσμαν μείωσε για το 61-56. Ο Μποχωρίδης ευστόχησε για το 63-56 διατηρώντας τον Άρη μπροστά στο σκορ πριν την τελευταία περίοδο.

Το πολύ κακό δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού φαίνεται να του στοιχίζει και στη συνέχεια με τον Άρη να διατηρεί την κυριαρχία του 6 λεπτά πριν το φινάλε (69-61). Με 1-7 επιμέρους σκορ η ομάδα του κόουτς Άταμαν κατέβασε τη διαφορά στους 3 πόντους (69-66). Ο Άντζουσιτς ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο απαντώντας με τον Μήτρου-Λονγκ να ακολουθεί βάζοντας τον Άρη ξανά στο +9 (75-66). Ένταση προκλήθηκε ξανά μετά από φάουλ που ζήτησε ο Αταμαν από τον Νούα στον Χολμς, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το γήπεδο ο Τούρκος προπονητής. Ο Άρης κρατούσε το παιχνίδι στα χέρια του. +13 και η μπάλα στα χέρια του με κάτι περισσότερο από 4 λεπτά για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έβρισκε λύσεις από τον Όσμαν για να μειώσει στους 9 (83-74). Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο 15 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ισοφάρισε το ματς (87-87), έστειλε το ματς στην παράταση διατηρώντας στη ζωή τον Παναθηναϊκό.

Στην παράταση, ο Άρης είχε το πάνω χέρι με επίμερους 8-2 ανακτώντας και πάλι το προβάδισμα (95-90). Όλοι οι πόντοι του Παναθηναϊκού ήταν από τις βολές στον έξτρα χρόνο. Ο Μποχωρίδης ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο που ουσιαστικά έκρινε και το αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.δ.), 102-95

O MVP... Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τι Τζέι Σορτς με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 16 χαμένες βολές του Παναθηναϊκού.

TO AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στην έδρα του με 82-77.

Panathinaikos AKTOR MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Player M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 6 Cedi Osman 32:49 15 5/13 38% 3/6 50% 2/7 28% 3/7 42% 0 2 2 2 1 2 0 4 -6 8 8 Richaun Holmes 21:19 6 2/8 25% 2/8 25% 0/0 0% 2/4 50% 3 3 6 0 3 0 0 3 -13 1 22 Jerian Grant 38:02 15 4/9 44% 3/6 50% 1/3 33% 6/9 66% 0 1 1 3 2 1 0 2 -5 10 27 Vasilis Toliopoulos 14:52 6 2/3 66% 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 2 -1 8 41 Juancho Hernangomez 34:16 16 5/10 50% 2/4 50% 3/6 50% 3/4 75% 2 9 11 1 1 0 3 2 -11 24 0 TJ Shorts 23:34 16 6/8 75% 6/7 85% 0/1 0% 4/7 57% 0 2 2 4 2 1 0 5 -3 16 5 Panagiotis Kalaitzakis 5:48 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 10 Kostas Sloukas 9:41 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 1 3 0 0 2 -4 0 17 Nikolaos Rogavopoulos 19:29 10 4/7 57% 2/3 66% 2/4 50% 0/1 0% 2 3 5 4 0 1 0 2 -7 16 20 Alex Samontourov 13:33 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 1 3 1 0 0 0 3 5 5 44 Konstantinos Mitoglou 5:57 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 77 Omer Yurtseven 5:41 3 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 3/4 75% 2 1 3 1 0 0 1 2 5 5 TOTAL 200 95 31/68 45% 20/40 50% 11/28 39% 22/38 57% 13 25 38 21 14 5 4 33 96