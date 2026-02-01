Ο συνεργάτης του Έργκιν Άταμαν, Χρήστος Σερέλης αναφέρθηκε στην άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου σχολιάζοντας την ήττα από τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Χρήστος Σερέλης, συνεργάτης του Έργκιν Άταμαν βρέθηκε στο flash Interview για να εξηγήσει τους λόγους της ήττας, μετά την αποβολή του Τούρκου τεχνικού.

Μάλιστα, ο Άταμαν, δεν ήταν ο μόνος που αποβλήθηκε, καθώς ακολούθησε στο ίδιο σημείο και η αποβολή του Ρισόν Χολμς.

«Ήταν μια κακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και αναγκαστήκαμε να τρέξουμε για να γυρίσουμε το ματς όμως δεν τα καταφέραμε. Φτάσαμε μόνο μέχρι την παράταση και τελικά χάσαμε. Νομίζω ότι έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί στο δεύτερο ημίχρονο και να παίξουμε καλύτερη άμυνα για να μη χάσουμε» δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός εστιάζοντας στο αμυντικό κομμάτι για την ήττα από τον Άρη.

Στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε:

«Είναι μια μαύρη εβδομάδα για την Ελλάδα με τα τραγικά συμβάντα. Συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων. Επίσης, είναι μια επέτειος μαύρη για τον Άρη και όλο τον αθλητισμό (σ.σ. για την επέτειο της δολοφονίας του Άλκη). Να μάθουμε τα παιδιά μας να αγαπάνε όλες τις ομάδες και να μην υπάρχουν εγκληματικές πράξεις.

Στο παιχνίδι, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στο δεύτερο μέρος και δώσαμε το δικαίωμα στον Άρη να το πιστέψει και να κερδίσει. Η έλλειψη συγκέντρωσης φάνηκε από τις πολλές χαμένες βολές, είχαμε πολύ κακό ποσοστό κάτι πολύ ασυνήθιστο για εμάς. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, τίποτα δεν έχει κριθεί και πρέπει να παλέψουμε».