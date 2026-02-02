Τα Highlights της νίκης της Μυκόνου επί της Καρδίτσας
Η Μύκονος έγραψε... ιστορία, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, επικρατώντας της Καρδίτσας με 76-75.
Με τον Διονύση Σκουλίδα να ευστοχεί σε τρίποντο, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.
Εκεί θα βρει απέναντί του τον Ηρακλή, αφού ο «γηραιός» κατάφερε με τη σειρά του να αποκλείσει τον Κολοσσό και να γίνει μία από τις οκτώ ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση που θα λάβει μέρος στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου.
Δείτε τα highlights:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.