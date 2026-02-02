Τα Highlights της νίκης της Μυκόνου επί της Καρδίτσας

Newsroom
ermidis_eurokinisi

bet365

Τα Highlights από την αναμέτρηση και τη νίκη της Μυκόνου επί της Καρδίτσας που της χάρισε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η Μύκονος έγραψε... ιστορία, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, επικρατώντας της Καρδίτσας με 76-75.

Με τον Διονύση Σκουλίδα να ευστοχεί σε τρίποντο, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Εκεί θα βρει απέναντί του τον Ηρακλή, αφού ο «γηραιός» κατάφερε με τη σειρά του να αποκλείσει τον Κολοσσό και να γίνει μία από τις οκτώ ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση που θα λάβει μέρος στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Δείτε τα highlights:

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα