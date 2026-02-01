Παπαθεοδώρου: «Αυτό το… άγριο παιδί, ο Σάλας, να αποβληθεί με τεχνική ποινή και ντισκαλιφιέ, θέλει μεγάλη προσπάθεια»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου εστίασε στις λεπτομέρειες που έκριναν την αναμέτρηση με τον Πανιώνιο και ξεκαθάρισε πως η πίεση και το άγχος δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για το Μαρούσι.

Ο Πανιώνιος επιβίωσε στον must-win αγώνα με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, επικρατώντας της ομάδας των Βορείων Προαστίων με 105-97 και φτάνοντας τις τέσσερις νίκες στην κανονική περίοδο.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τους «κυανέρυθρους»: «Είναι μια πολύ κακή ήττα για εμάς. Ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, διαφήμιση για το μπάσκετ, αλλά δυστυχώς μας αφήνει μια πολύ πικρή γεύση ο τρόπος που τελείωσε. Παρότι κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα και ελέγχαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού, με έναν μαγικό τρόπο απωλέσαμε μια μεγάλη διαφορά, χωρίς να καταλάβουμε το πώς και το γιατί, μέσα σε ένα με ενάμιση λεπτό. Το δεκάλεπτο έπρεπε να τελειώσει με 15 πόντους μπροστά, βάσει της εικόνας των δύο ομάδων, και δυστυχώς έκλεισε στην επαφή. Από εκεί και μετά ο Πανιώνιος βρήκε ρυθμό και ψυχολογία και εμείς δεν καταφέραμε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να σταματήσουμε τη δημιουργία και την εκτέλεσή του. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που γέμισε σήμερα το γήπεδο και δημιούργησε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να του δώσουμε τη χαρά της νίκης».

Σε ερώτηση για το ψυχολογικό βάρος και την πίεση που αισθάνεαι το Μαρούσι, είπε: «Δεδομένα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα αυτό. Όμως είμαστε επαγγελματίες, είναι έμπειροι παίκτες, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι είμαστε επηρεασμένοι από το στρες και το άγχος. Οφείλουμε να είμαστε πιο δυνατοί πνευματικά. Το παιχνίδι ήταν πολύ ισορροπημένο και θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει κι εμείς. Χάσαμε εύκολα καλάθια, χάσαμε βολές στο τέλος, ανοιχτά σουτ. Ο Πανιώνιος είναι πλέον μια καλή ομάδα. Δεν μπορούμε να σταθούμε σε δικαιολογίες, όπως η ψυχολογική πίεση».

Ο κόουτς του Αμαρουσίου ρωτήθηκε για το γεγονός ότι στο τέλος σημειώθηκαν μεγάλα σουτ, με ένταση και τεχνικές ποινές, είπε: «Πράγματι μπήκαν μεγάλα καλάθια και από τις δύο ομάδες, όμως τεχνικές ποινές πήρε μόνο το Μαρούσι. Αποβλήθηκε παίκτης μας με τεχνική ποινή και ντισκαλιφιέ. Ο Μαξίμ Σάλας. Αυτό το… άγριο παιδί, να αποβληθεί στο ίδιο παιχνίδι με τεχνική ποινή και ντισκαλιφιέ θέλει μεγάλη προσπάθεια. Όπως είπα και πριν, το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες: ένα σουτ που δεν μπήκε, δύο άμυνες που δεν βγήκαν. Πολλά μικρά πράγματα έπαιξαν ρόλο. Η ουσία είναι ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι».

Για την κακή αμυντική λειτουργία του Αμαρουσίου δήλωσε: «Είναι απαραίτητο και ζητούμενο για εμάς. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά σήμερα βρήκαμε απέναντί μας μια καλή ομάδα, με καλούς χειριστές, με σωστή δημιουργία και εκτέλεση. Σίγουρα, αν δεν είσαι πιο σκληρός στο πίσω μέρος του γηπέδου, υπάρχε πρόβλημα».

Ερωτηθείς για το πώς προσεγγίζει τον αγώνα με τον Προμηθέα, που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σωθεί η ομάδα. Το Final Eight είναι μια ωραία διοργάνωση, όπου στον τελικό παίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός».