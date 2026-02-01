Ο προπονητής του Πανιωνίου Νέναντ Μάρκοβιτς αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του επί του Αμαρουσίου και την αφιέρωσε στους φιλάθλους και τον Νίκο με το φημισμένο τυροπιτάδικο.

Τα εύσημα στους παίκτες του απένειμε ο προπονητής του Πανιωνίου Νέναντ Μάρκοβιτς μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο προπονητής των «κυανέρυθρων» μίλησε για το χαρακτήρα των παικτών του σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε από μεγάλα σουτ στο τέλος και αφιέρωσε τη νίκη στον κόσμο, αλλά και το Νίκο που έφυγε χθες (31/1) από τη ζωή και διατηρούσε το πλέον φημισμένο τυροπιτάδικο στη Νέα Σμύρνη.

«Ποτέ δεν περιμένεις τόσο υψηλό σκορ σε αγώνα τέτοιας σημασίας. Είναι σπάνιο γιατί παίζεις για τη ζωή σου και το νορμάλ είναι να πάει στους 60-70 πόντους με πολλά λάθη. Είδαμε όμως πολύ ωραίο μπάσκετ» υποστήριξε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Πανιωνίου Νέναντ Μάρκοβιτς, αναφερόμενος στην συνάντηση με την ομάδα των βορείων προαστίων.

«Δεν αρχίσαμε πολύ καλά, καθώς το Μαρούσι είχε ενέργεια. Επιστρέψαμε όμως και παίξαμε πολύ καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο τρίτο ο αγώνας πήγαινε πόντο-πόντο. Το Μαρούσι πέρασε μπροστά και μετά βλέπαμε συνεχόμενα τρίποντα και από τις δύο πλευρές. Ήταν και σουτ δύσκολα, όχι ανοιχτά. Αλλά στο τέλος δείξαμε χαρακτήρα, παίξαμε καλή άμυνα και εκτελέσαμε καλά» πρόσθεσε.

Ο Βόσνιος τεχνικός κλείνοντας την αναφορά του εστίασε στη σημασία της νίκης για την ομάδα του. «Ήταν μια μεγάλη νίκη και για πρώτη φορά δεν είμαστε τελευταίοι. Αφιερώνουμε στους φιλάθλους που δεν ήταν μαζί μας και ήθελαν και στον Νίκο (σ.σ. διατηρούσε το φημισμένο τυροπιτάδικο στη Νέα Σμύρνη) που πέθανε χθες» κατέληξε.



