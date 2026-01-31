Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στο Περιστέρι με 94-71 και έκανε το 16-0 στην Stoiximan GBL. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός, ευστοχώντας σε 16 τρίποντα, πήρε τη νίκη απέναντι στο Περιστέρι (94-71), συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με τον Πίτερς να βάζει 29 πόντους και τους Φουρνιέ, Γουόρντ και Λαρεντζάκη να είναι διψήφιοι, ο Ολυμπιακός πέτυχε την 16η νίκη του και παραμένει μόνος πρώτος στην κατάταξη, δείχνοντας παράλληλα πως είναι σε καλή κατάσταση.