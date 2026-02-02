Ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε στη νίκη-πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών απέναντι στην Καρδίτσα.

Η Μύκονος πήρε το «εισιτήριο» για το Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών με τη νίκη επί της Καρδίτσας στο κλειστό της Άνω Μεράς και ο προπονητής Βαγγέλης Ζιάγκος είχε κάθε λόγο να αισθάνεται περήφανος για τους παίκτες του.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη νίκη, αλλά και στην Καρδίτσα για τη μαχητικότητα και την αγωνιστικότητά της, παρά το γεγονός ότι διανύει μια αντικειμενικά δύσκολη περίοδο, με συνεχόμενα παιχνίδια και αγώνες. Θέλω να σταθώ στην ιστορικότητα της στιγμής. Αυτή η ομάδα, νιώθουμε ότι έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες και, μέσα από συνεχόμενες υπερβάσεις, κάνει κάθε φορά ένα βήμα παραπάνω στην αγωνιστική της πορεία. Είναι μια πρόκριση που την ήθελαν πολύ οι Μυκονιάτες. Το αφουγκραζόμασταν καθημερινά στο νησί» δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Μυκόνου.

Και πρόσθεσε: «Αντικειμενικά και ρεαλιστικά η πρόκριση στο Final 8 δεν αποτελούσε αγωνιστικό στόχο… Η ομάδα έχει επικεντρώσει την προσοχή της, αγωνιστικά και προπονητικά, στην παραμονή στην κατηγορία. Ήταν μια πρόκριση που την ήθελε πολύ και η διοίκησή μας. Γι’ αυτό και αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στη διοίκηση και στους Μυκονιάτες.

Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ομάδα καταφέρνει να στέκεται όρθια. Σε παιχνίδια όπου η συνολική εικόνα και ο τρόπος με τον οποίο εμείς απ’ έξω ερμηνεύουμε όσα βλέπουμε στο παρκέ δεν είναι πάντα καλή, σε σχέση με αυτό που έχει σχεδιαστεί να γίνει. Δεν προσεγγίσαμε σωστά το ματς. Ήταν προφανές από τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα εμφανίστηκε στο παρκέ ακόμη και στο ζέσταμα. Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που, όποιος γνωρίζει καλά την ομάδα, μπορεί να τις διακρίνει και να προβλέψει ενδεχομένως τη συνολική προσέγγιση και εικόνα. Και πράγματι, πνευματικά, για μεγάλο μέρος του αγώνα, η ομάδα δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης. Στο τέλος, όμως, τα παιδιά έκαναν όσα έπρεπε για να γυρίσουν το παιχνίδι και ουσιαστικά να κλέψουν το ματς. Συγχαρητήρια σε όλους».

Στη συνέχεια ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε σε δυο παράγοντες που επηρέασαν την εικόνα της ομάδας. «Θέλω να σταθώ σε δύο παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική μας εικόνα και την απόδοσή μας. Αρχικά, στον τραυματισμό του Ντέβιν Κάναντι και στο αγωνιστικό κενό που αυτός δημιουργεί. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα καλείται να βρει τρόπους να το καλύψει. Παράλληλα, πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι ο Μάιλς Χέσον επέστρεψε στη δράση μετά από μεγάλη αποχή λόγω τραυματισμού, κάτι που επίσης επηρεάζει τη συνολική μας λειτουργία. Είναι δύο θέματα που οφείλουμε να βρούμε λύσεις» υποστήριξε.

Και κατέληξε: «Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Διονύση Σκουλίδα. Ένα παιδί με τη δική του διαδρομή στο μπάσκετ, που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στις χαμηλότερες κατηγορίες και φέτος, σε μια ώριμη φάση της καριέρας του, αρπάζει κάθε ευκαιρία και δείχνει ότι αξίζει αυτή που του δόθηκε. Πήρε ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο και με τον τρόπο της εκτέλεσης, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητά του, απέδειξε ότι είναι ένας παίκτης που αξίζει να βρίσκεται στην κατηγορία. Δεν υπάρχει χρόνος να χαρούμε περισσότερο αυτή τη νίκη και την πρόκριση. Ξεκινάμε άμεσα την προετοιμασία μας για τον αγώνα με τον Πανιώνιο».

