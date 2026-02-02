Stoiximan GBL: Τρεις MVP για την 17η αγωνιστική!
Ο Πανιώνιος επικράτησε του Αμαρουσίου με 97-105 στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» στο πλαίσιο της 17η αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Ο Τζό Τόμασον πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση στη νίκη της ομάδας του και... οδήγησε τους «κυανέρυθρους» προς την 4η νίκη τους στο πρωτάθλημα.
Πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός πέτυχε 25 πόντους (10/13 δίποντα, 5/5 βολές), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Αυτή η εμφάνιση τον έκανε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί ο πολυτιμότερος για την 17η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ο Τζάκσον Κρούζερ ήταν ο δεύτερος παίκτης από την ομάδα του Πανιωνίου που έκανε σπουδαία δουλειά, πετυχαίνοντας 19 πόντους με (4/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού.
Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος φόργουορντ στη νίκη των «ερυθρολεύκων» επί του Περιστερίου (94-71), σκόραρε 29 πόντους (5/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/8 βολές), μάζεψε 3 ριμπάουντ και είχε και ένα κλέψιμο σε 30 λεπτά συμμετοχής.
🏀👉Stoiximan MVP of the Week o Άλεκ Πίτερς.#StoiximanMVP #Stoiximan #StoiximanGBL #gbl https://t.co/Tyj6M9f1nN pic.twitter.com/unNPdDpnSs— GBL (@StoiximanGBL) February 2, 2026
🏀👉Stoiximan MVP of the Week o Τζάκσον Κρούζερ.#StoiximanMVP #Stoiximan #StoiximanGBL #gbl https://t.co/bcubF9GWwz pic.twitter.com/0fOaWd5sBq— GBL (@StoiximanGBL) February 2, 2026
🏀👉Stoiximan MVP of the Week o Τζο Τόμασον.#StoiximanMVP #Stoiximan #StoiximanGBL #GBLhttps://t.co/M9JShH1eJo pic.twitter.com/dJ5Y2iKNXK— GBL (@StoiximanGBL) February 2, 2026
