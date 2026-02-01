Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ εκτός εξάδας ξένων για το ματς με Άρη
Ο Κένεθ Φαρίντ κόπηκε από την 6άδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Ο Έργκιν Άταμαν έπρεπε να αφήσει έναν από τους ξένους εκτός και αυτή τη φορά επέλεξε τον Φαρίντ, ο οποίος θα ξεκουραστεί στο παιχνίδι του Παλέ.
Έτσι, η 6άδα ξένων του Παναθηναϊκού θα απαρτίζεται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Όσμαν, Ρίσον Χολμς, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Όμερ Γιούρτσεβεν
Θυμίζουμε πως εκτός θα είναι και πάλι ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ, αλλά και ο Μάριους Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένος
Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν,, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.