Ο Κένεθ Φαρίντ κόπηκε από την 6άδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Ο Έργκιν Άταμαν έπρεπε να αφήσει έναν από τους ξένους εκτός και αυτή τη φορά επέλεξε τον Φαρίντ, ο οποίος θα ξεκουραστεί στο παιχνίδι του Παλέ.

Έτσι, η 6άδα ξένων του Παναθηναϊκού θα απαρτίζεται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Όσμαν, Ρίσον Χολμς, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Όμερ Γιούρτσεβεν

Θυμίζουμε πως εκτός θα είναι και πάλι ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ, αλλά και ο Μάριους Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένος

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν,, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν