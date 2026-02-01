«Ροντέο» στο Αλέξανδρειο καθώς ενώ απέμεναν 4.24 για το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Άρη ο Έργκιν Άταμαν εισέβαλλε στο παρκέ για διαμαρτυρία και αποβλήθηκε από τους διαιτητές. Ακολούθησε και ο Χολμς.

Την αποβολή του Έργκιν Άταμαν υπέδειξαν οι διαιτητές ενώ απέμεναν 4.24 λεπτά για το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο! Μάλιστα, τον Τούρκο τεχνικό ακολούθησε και ο Ρισόν Χολμς. Η αναμέτρηση πήρε χαρακτηριστικά... ροντέο μετά από μια επιθετική προσπάθεια του Ρισόν Χολμς, ο οποίος ζήτησε φάουλ που δεν του δόθηκε από τους διαιτητές, γεγονός που έκανε τον Τούρκο τεχνικό να εισβάλλει στο παρκέ και να φτάσει μέχρι το κέντρο του γηπέδου.

Ο Τούρκος τεχνικός διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα προς τους Πιτσίλκα, Τσιμπούρη και Χατζημπαλίδη, με συνέπεια να αποβληθεί. Η ένταση είχε μεγαλώσει πολύ στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού AKTOR και ο Ρισόν Χολμς από την πλευρά του έσπευσε στον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης Βασίλη Πιτσίλκα προκειμένου να παραπονεθεί σε δεύτερο χρόνο για τον μη καταλογισμό του φάουλ στην προσπάθεια του.

Ο διαιτητής φάνηκε να μην συμμερίζεται την άποψη του και επιστρέφοντας στον πάγκο εκνευρισμένος κλώτσησε τις καρέκλες που υπήρχαν στον πάγκο της ομάδας του και ο Ντίνος Μήτογλου προσπάθησε να τον συγκρατήσει. Οι διαιτητές της αναμέτρησης είδαν την αντίδραση του και υπέδειξαν την αποβολή του στέλνοντας και τον Ρισόν Χολμς στα αποδυτήρια μετά τον προπονητή του.