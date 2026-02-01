Ο Τι Τζέι Σορτς βελτίωσε την αγωνιστική του εικόνα όταν αποβλήθηκε ο Έργκιν Άταμαν από τον πάγκο και ο Χρήστος Σερέλης του έδωσε μεγαλύτερη ελευθερία στο παιχνίδι του.

Από τη στιγμή που ο Έργκιν Άταμαν αποβλήθηκε και αποχώρησε από τον πάγκο ενώ απέμεναν 4.24’’ πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Άρη για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Τι Τζέι Σορτς έγινε παράγοντας του παιχνιδιού και έπαιξε καθοριστικό ρόλο, προκειμένου να κάνουν οι «πράσινοι» την ανατροπή και να οδηγηθεί ο αγώνας στην παράταση.

Ο βραχύσωμος Αμερικανός με τον Χρήστο Σερέλη να καθοδηγεί την ομάδα έδωσε στον Σορτς τη δυνατότητα να αγωνιστεί όπως έπαιζε μέχρι πέρσι στην Παρί! «Άδειασε» την αριστερή πλευρά στην επίθεση και του έδωσε την ευκαιρία να παίζει isolation στο καλό του χέρι και να είναι αποτελεσματικότατος. Μάλιστα, οι αριθμοί μπορεί να μην λένε πάντα την αλήθεια, αλλά από τους 16 συνολικά πόντους που σημείωσε σκόραρε στα τελευταία 4.24 λεπτά τους 7 πόντους που συνέβαλλαν, ώστε να πάει η αναμέτρηση στην παράταση.

Στο διάστημα που απέμενε για τη λήξη της κανονικής διάρκειας ο Τι Τζέι Σορτς σημείωσε 2/2 ελεύθερες βολές (84-71), ένα λέι άπ (84-76), ακολούθησε άλλο ένα δίποντο (88-83) και είχε επίσης 1/2 ελεύθερες βολές (88-84) στα 31’’ πριν τη λήξη.

Κι όλα αυτά μέσα από ορθές επιθετικές επιλογές από έναν παίκτη που ως τώρα μοιάζει με... σκιά του εαυτού του, αλλά ακόμη και μέσα από αυτή την ήττα έδειξε για μερικά λεπτά πως μπορεί να είναι αποτελεσματικός και να αποδίδει σε υψηλότερα στάνταρ, αρκεί να βασίζει το παιχνίδι του στα πλεονεκτήματα του.

Ο Τι Τζέι Σορτς είναι ένας βασικός παράγοντας για να κάνει step-up ο Παναθηναϊκός AKTOR και να βρει ξανά τον δρόμο του. Είναι ξεκάθαρα δουλειά του προπονητικού επιτελείου να βρει τη λύση και να τον αξιοποιήσει, καθώς φαίνεται πως όταν υπάρχει σωστή καθοδήγηση μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα...

