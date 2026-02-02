Ο προπονητής της Καρδίτσας Νίκος Παπανικολόπουλος αναφέρθηκε στην ήττα στο Κύπελλο από τη Μύκονο.

Στο φινάλε ηττήθηκε η Καρδίτσα από την Μύκονο στο νοκ άουτ παιχνίδι για το Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών στο κλειστό της Άνω Μεράς από το τρίποντο του Διονύση Σκουλίδα και ο Νίκος Παπανικολόπουλος δεν έκρυψε την έκπληξη του για το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας του.

«Πιστεύω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι για 39,5 λεπτά. Ήταν έκπληξη, και για εμένα, η απόδοση των παικτών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ωστόσο, στο τέλος δύο χαμένες βολές, ένα ανοιχτό τρίποντο που δώσαμε χωρίς κανέναν λόγο στον Σκουλίδα και μία επίθεση που χάσαμε έκριναν το ματς» ήταν το πρώτο σχόλιο του προιπονητή της Θεσσαλικής ομάδας στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα.

Και ο Νίκος Παπανικολόπουλος, συμπλήρωσε: «Συγχαρητήρια στη Μύκονο για την πρόκρισή της στο Final 8, αλλά και για τη συνολική της πορεία φέτος όσο και για όσα έχει καταφέρει να δημιουργήσει στο νησί, σε μια πραγματικά όμορφη κατάσταση. Εμείς συνεχίζουμε το απαιτητικό μας πρόγραμμα. Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο ταξίδι και παιχνίδι στο Βερολίνο και από εκεί και πέρα, η συνέχεια στο ελληνικό πρωτάθλημα».



